Los pisos vinílicos de lujo, conocidos como LVT o SPC según su composición, se destacan por reproducir las vetas, texturas y tonalidades de la madera natural. Su acabado permite conseguir una decoración sofisticada sin necesidad de instalar madera auténtica.

El piso flotante es cosa del pasado: la tendencia en decoración que será furor en 2027.

Una de sus principales ventajas es la resistencia a la humedad. Muchos modelos, especialmente los fabricados con núcleo SPC, tienen una estructura impermeable que soporta mejor los derrames accidentales de agua y otros líquidos. Esto los convierte en una alternativa práctica para salas donde hay movimiento constante, mascotas o niños.

Además, su superficie facilita la limpieza diaria. Para retirar el polvo alcanza con utilizar una aspiradora o una mopa, mientras que las manchas habituales pueden eliminarse con un paño húmedo y productos compatibles con el revestimiento. También existen versiones con capas protectoras que ayudan a reducir las marcas provocadas por el uso cotidiano.

Otra característica que explica su popularidad es la variedad de diseños. Los tonos roble claro, nogal, miel y madera envejecida permiten adaptarlos a diferentes estilos decorativos, desde ambientes nórdicos hasta propuestas industriales o minimalistas.

El piso vinílico tiene los días contados. Foto: Pinterest.

Cómo incorporar el piso vinílico en la decoración de la sala

Para conseguir un resultado elegante, los especialistas en decoración suelen recomendar combinar los pisos de efecto madera con muebles de líneas simples y textiles en colores neutros. Los sillones beige, las mesas auxiliares de madera y los detalles en negro crean un contraste equilibrado que potencia la calidez del revestimiento.

También conviene elegir tonalidades claras cuando se busca generar una mayor sensación de amplitud. En cambio, los acabados oscuros aportan profundidad y personalidad a las salas espaciosas.