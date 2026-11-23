Todos sabemos de la popularidad del piso flotante. Sin embargo, su reinado puede tener los días contados. Históricamente fue una de las opciones favoritas para renovar la decoración de la sala sin realizar grandes reformas. Su apariencia similar a la madera, su instalación sencilla y su variedad de diseños lo convirtieron en un recurso habitual de los hogares. Sin embargo, una nueva tendencia comienza a ganar protagonismo en el interiorismo vanguardista.
Fin del reinado del piso flotante: la tendencia resistente al agua y a las manchas que potenciará la decoración de tu sala
Aquella persona que cuente con un piso flotante en casa y busque renovar la decoración del revestimiento podrá acudir a esta tendencia
Adiós al piso flotante: la tendencia en decoración que es perfecta para tu sala
Expertos en decoración coinciden en que, de cara a 2027, la tendencia que será furor es el piso vinílico de lujo con efecto madera.
Esta tendencia combina una estética cálida y natural con características que responden a las necesidades de la vida cotidiana. A diferencia de muchos pisos flotantes tradicionales, determinados modelos vinílicos ofrecen una mayor resistencia al agua, las manchas y el desgaste. Por eso, se posicionan como una solución interesante para quienes buscan renovar el salón sin resignar practicidad ni elegancia.
Los pisos vinílicos de lujo, conocidos como LVT o SPC según su composición, se destacan por reproducir las vetas, texturas y tonalidades de la madera natural. Su acabado permite conseguir una decoración sofisticada sin necesidad de instalar madera auténtica.
Una de sus principales ventajas es la resistencia a la humedad. Muchos modelos, especialmente los fabricados con núcleo SPC, tienen una estructura impermeable que soporta mejor los derrames accidentales de agua y otros líquidos. Esto los convierte en una alternativa práctica para salas donde hay movimiento constante, mascotas o niños.
Además, su superficie facilita la limpieza diaria. Para retirar el polvo alcanza con utilizar una aspiradora o una mopa, mientras que las manchas habituales pueden eliminarse con un paño húmedo y productos compatibles con el revestimiento. También existen versiones con capas protectoras que ayudan a reducir las marcas provocadas por el uso cotidiano.
Otra característica que explica su popularidad es la variedad de diseños. Los tonos roble claro, nogal, miel y madera envejecida permiten adaptarlos a diferentes estilos decorativos, desde ambientes nórdicos hasta propuestas industriales o minimalistas.
Cómo incorporar el piso vinílico en la decoración de la sala
Para conseguir un resultado elegante, los especialistas en decoración suelen recomendar combinar los pisos de efecto madera con muebles de líneas simples y textiles en colores neutros. Los sillones beige, las mesas auxiliares de madera y los detalles en negro crean un contraste equilibrado que potencia la calidez del revestimiento.
También conviene elegir tonalidades claras cuando se busca generar una mayor sensación de amplitud. En cambio, los acabados oscuros aportan profundidad y personalidad a las salas espaciosas.