Desde la perspectiva ecológica, levantar viviendas sustentables con esta tecnología permite reinsertar toneladas de desechos que de otro modo terminarían contaminando basurales, tal como ya ocurre en polos de reciclaje como el de Junín, en Mendoza, donde se producen ladrillos a partir de plásticos recuperados. Al mismo tiempo, el uso de plástico reciclado disminuye la demanda de insumos tradicionales cuya fabricación exige un alto consumo energético y de recursos naturales.

En el plano técnico, los bloques de plástico sobresalen por su durabilidad frente a agentes externos como las plagas, el desgaste climático y, fundamentalmente, la humedad. Como el material no absorbe agua, este tipo de construcción rápida reduce drásticamente el riesgo de filtraciones, formación de moho y deterioro estructural en ambientes húmedos.

Qué recomiendan los especialistas antes de construir

A pesar del entusiasmo que genera esta tendencia, los especialistas del sector subrayan la importancia de tomar recaudos técnicos antes de iniciar un proyecto con casas de plástico reciclado. Resulta indispensable verificar que los fabricantes cuenten con las certificaciones de calidad vigentes, además de analizar el comportamiento térmico y acústico de los muros para asegurar el confort interior.

Asimismo, los expertos aconsejan evaluar el desempeño estructural de estos sistemas constructivos según las condiciones climáticas específicas de cada región. Mientras convive con los métodos tradicionales, el avance de los bloques reciclados consolida un cambio de paradigma en la construcción de casas, apostando por hogares más accesibles, veloces y amigables con el ambiente.