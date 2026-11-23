Aunque la policía informó inicialmente que había ingresado a la sala sin autorización, Adrienne contó que vio cómo el aparato lo atrajo y que su marido llegó a saludarla con la mano antes de que su cuerpo quedara flácido.

Durante el desesperante momento, la mujer intentó rescatarlo con ayuda del técnico mientras gritaba para que detuvieran el equipo, desolada tras presenciar la escena. El violento impacto le produjo graves lesiones internas que terminaron provocándole la muerte al día siguiente en el hospital.

Estadounidense muere tras ser succionado por máquina de resonancia magnética.

El caso abrió una investigación sobre fallas graves en los protocolos de seguridad, ya que se reveló que Keith ya había ingresado anteriormente a esa misma sala con la cadena puesta sin sufrir consecuencias.

Sin embargo, en abril de este año, Adrienne presentó una demanda contra el centro médico y empresas asociadas afirmando que permitieron el ingreso de su esposo sin revisar la cadena ni advertirle del peligro, reclamando también por los daños emocionales de haber presenciado el hecho.