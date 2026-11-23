Lo que tenía que ser una visita médica de rutina terminó en una tragedia: un hombre fue atraído violentamente hacia un resonador magnético por la cadena metálica que llevaba en el cuello. Su final fatal será inolvidable para la mujer que presenció todo.
El 16 de julio de 2025 en un centro médico de Nueva York, Keith McAllister, de 61 años había acompañado a su esposa, Adrienne, para que se realizara una resonancia de rodilla sin saber que su último día con vida lo terminaría en el mismo hospital.
Acompañó a su esposa a un estudio médico, pero el imán lo atrajo hacia el resonador
Mientras ella estaba en la camilla, pidió ayuda para levantarse y una técnica llamó a Keith para que la ayudara. Él llevaba alrededor del cuello una cadena metálica de unos nueve kilos, que usaba como parte de su entrenamiento físico.
Aunque la policía informó inicialmente que había ingresado a la sala sin autorización, Adrienne contó que vio cómo el aparato lo atrajo y que su marido llegó a saludarla con la mano antes de que su cuerpo quedara flácido.
Durante el desesperante momento, la mujer intentó rescatarlo con ayuda del técnico mientras gritaba para que detuvieran el equipo, desolada tras presenciar la escena. El violento impacto le produjo graves lesiones internas que terminaron provocándole la muerte al día siguiente en el hospital.
El caso abrió una investigación sobre fallas graves en los protocolos de seguridad, ya que se reveló que Keith ya había ingresado anteriormente a esa misma sala con la cadena puesta sin sufrir consecuencias.
Sin embargo, en abril de este año, Adrienne presentó una demanda contra el centro médico y empresas asociadas afirmando que permitieron el ingreso de su esposo sin revisar la cadena ni advertirle del peligro, reclamando también por los daños emocionales de haber presenciado el hecho.
En pocas palabras
- Tragedia en resonador: un hombre murió al ser atraído por un imán de un equipo médico mientras acompañaba a su esposa.
- Causa del accidente: llevaba una cadena metálica de 9 kilos en el cuello, que fue succionada por el equipo.
- Demanda y seguridad: la esposa demandó al centro médico por fallas en los protocolos de seguridad tras el fatal suceso.