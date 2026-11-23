La noticia generó un inmediato despliegue policial y judicial en la zona, además de un profundo dolor entre los vecinos del barrio.

Mientras avanza la investigación para establecer las responsabilidades penales por las condiciones en las que operaba el comercio callejero, se conoció la identidad del niño y se reconstruyeron los instantes previos al fatal desenlace.

Tragedia en Santiago del Estero: quién era la víctima de la tragedia

El niño fallecido fue identificado como Francisco Emir Orellana, un pequeño de 6 años que residía junto a su familia en la zona sur de la capital de Santiago del Estero.

Según trascendió a partir de las primeras reconstrucciones de la tragedia, Francisco se encontraba disfrutando de la jornada y jugando al aire libre en las inmediaciones de su domicilio del barrio Siglo XXI cuando se acercó al puesto de comidas que funcionaba en la calle.

Cómo sucedió la tragedia

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el accidente se desencadenó mientras el menor jugaba cerca del puesto de comidas y, de manera accidental, tocó una de sus partes metálicas. En ese instante, recibió una descarga eléctrica de gran intensidad.

Tras el impacto, el niño fue asistido y trasladado de urgencia hasta el Centro de Salud Mamá Antula. Sin embargo, ingresó al establecimiento en estado de paro cardiorrespiratorio y los médicos de guardia únicamente pudieron constatar su muerte.

Las primeras pericias realizadas en el lugar determinaron que el puesto callejero recibía suministro eléctrico a través de un cable conectado directamente desde una vivienda cercana. Por el caso, en un primer momento fue aprehendida Pamela Yohana Díaz (35), señalada como propietaria del puesto, aunque horas más tarde recuperó la libertad.

Posteriormente, la investigación dio un giro con la detención de su hermano, Rodolfo Iván Gamarra, de 29 años, quien también sería dueño del puesto de comidas, tras presentarse ante las autoridades y quedar imputado por el delito de homicidio culposo.