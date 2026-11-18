Uno de los antecedentes más recordados y dolorosos guarda un paralelo estremecedor con el drama actual por el acto reflejo de arrojarse al agua para salvar otra vida. Ocurrió el 18 de septiembre de 2021, también en Luján de Cuyo, pero a la altura de calles Almirante Brown y San Martín, en Mayor Drummond.

Aquel sábado por la tarde, Franco Pokrajac, un joven de 20 años oriundo de Godoy Cruz, bajó de su auto al escuchar los gritos desesperados de una mujer cuyo perro había caído al canal. Sin medir el riesgo del caudal, se lanzó para rescatar al animal, y fue la fuerza del agua la que lo superó de inmediato.

Franco Pokrajak y su perro. Desde su nacimiento el joven dedicó su vida a cuidar a los animales.

Al ver que no podía salir, su madre también se arrojó al cauce; los bomberos lograron salvarla a ella mediante una eslinga, pero el cuerpo de Franco apareció sin vida kilómetros más abajo tras interrumpirse el flujo de agua.

La interminable búsqueda de Rita en el Zanjón de los Ciruelos

El 30 de diciembre de 2025, tras una fuerte tormenta en alta montaña, una repentina crecida en el Zanjón de los Ciruelos —en Las Heras, en la zona de calles Las Orquídeas y Cipolletti— arrastró a Rita De Cassia Floriani, una mujer brasileña de 54 años que vivía en situación de calle debajo de un puente.

Más de trece llamados al 911 alertaron sobre la dramática escena, pero nadie logró alcanzarla. Durante semanas, bomberos, buzos tácticos, drones y helicópteros rastrillaron kilómetros hacia las derivaciones del Cacique Guaymallén rumbo a Lavalle.

Al día de hoy, la mujer brasileña continúa desparecida.

El operativo dejó al desnudo otra complicación crónica del cauce: toneladas de basura arrojada por vecinos, maleza espesa y lodo acumulado que volvieron inaccesibles amplios sectores para los rescatistas. Al día de hoy, la mujer todavía no aparece.

Trágico hallazgo frente al Club Banco Mendoza

Apenas un mes antes de la nueva tragedia en Luján de Cuyo, el canal volvió a ser noticia policial el lunes 12 de octubre de este año. Días antes, cerca de las 14.30, un hombre que se encontraba en las churrasqueras del Club Banco Mendoza, a la altura de calle Liniers, dio aviso al 911 al divisar un cuerpo flotando en el agua.

Al intervenir Bomberos y Policía Científica, se confirmó que la víctima era un joven de 25 años que era intensamente buscado desde el sábado 9 de octubre.

Hoy, con el agua corriendo nuevamente con fuerza y las dotaciones desplegadas desde Luján hasta El Calvario en Carrodilla, el Cacique Guaymallén suma otro capítulo de dolor a una lista que parece no tener fin.