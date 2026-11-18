La desesperación de un padre que no dudó un segundo en arrojarse a las aguas del Cacique Guaymallén, en Luján, para intentar salvar a su hijo que se cayó al cauce accidentalmente, volvió a golpear a Mendoza. El hecho, ocurrido a la altura de calles Pueyrredón y San Martín, terminó de la peor manera para el hombre y el nene de 8 años.
Un cauce que no perdona: el trágico historial de muertes en el Cacique Guaymallén
La dramática muerte de un hombre que se arrojó al agua en Luján para rescatar a su hijo vuelve a poner en escena la letalidad del canal Cacique Guaymallén
Lejos de tratarse de un episodio aislado, esta nueva tragedia pone el foco de manera inevitable sobre una seguidilla de muertes y desapariciones que tienen al mismo cauce como escenario recurrente.
El trágico historial de muertes y rescates en el Cacique Guaymallén
Quienes conocen de cerca las maniobras de rescate en este canal saben que la velocidad de la corriente, la profundidad variable y la pendiente traicionera convierten cualquier caída accidental en una trampa mortal.
Uno de los antecedentes más recordados y dolorosos guarda un paralelo estremecedor con el drama actual por el acto reflejo de arrojarse al agua para salvar otra vida. Ocurrió el 18 de septiembre de 2021, también en Luján de Cuyo, pero a la altura de calles Almirante Brown y San Martín, en Mayor Drummond.
Aquel sábado por la tarde, Franco Pokrajac, un joven de 20 años oriundo de Godoy Cruz, bajó de su auto al escuchar los gritos desesperados de una mujer cuyo perro había caído al canal. Sin medir el riesgo del caudal, se lanzó para rescatar al animal, y fue la fuerza del agua la que lo superó de inmediato.
Al ver que no podía salir, su madre también se arrojó al cauce; los bomberos lograron salvarla a ella mediante una eslinga, pero el cuerpo de Franco apareció sin vida kilómetros más abajo tras interrumpirse el flujo de agua.
La interminable búsqueda de Rita en el Zanjón de los Ciruelos
El 30 de diciembre de 2025, tras una fuerte tormenta en alta montaña, una repentina crecida en el Zanjón de los Ciruelos —en Las Heras, en la zona de calles Las Orquídeas y Cipolletti— arrastró a Rita De Cassia Floriani, una mujer brasileña de 54 años que vivía en situación de calle debajo de un puente.
Más de trece llamados al 911 alertaron sobre la dramática escena, pero nadie logró alcanzarla. Durante semanas, bomberos, buzos tácticos, drones y helicópteros rastrillaron kilómetros hacia las derivaciones del Cacique Guaymallén rumbo a Lavalle.
El operativo dejó al desnudo otra complicación crónica del cauce: toneladas de basura arrojada por vecinos, maleza espesa y lodo acumulado que volvieron inaccesibles amplios sectores para los rescatistas. Al día de hoy, la mujer todavía no aparece.
Trágico hallazgo frente al Club Banco Mendoza
Apenas un mes antes de la nueva tragedia en Luján de Cuyo, el canal volvió a ser noticia policial el lunes 12 de octubre de este año. Días antes, cerca de las 14.30, un hombre que se encontraba en las churrasqueras del Club Banco Mendoza, a la altura de calle Liniers, dio aviso al 911 al divisar un cuerpo flotando en el agua.
Al intervenir Bomberos y Policía Científica, se confirmó que la víctima era un joven de 25 años que era intensamente buscado desde el sábado 9 de octubre.
Hoy, con el agua corriendo nuevamente con fuerza y las dotaciones desplegadas desde Luján hasta El Calvario en Carrodilla, el Cacique Guaymallén suma otro capítulo de dolor a una lista que parece no tener fin.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: un padre murió al intentar rescatar a su hijo en el canal Cacique Guaymallén.
- Historial letal: el cauce acumula muertes y desapariciones por corrientes peligrosas y obstáculos.
- Casos previos: incidentes similares incluyen el rescate fallido de Franco Pokrajac y la búsqueda de Rita De Cassia Floriani.