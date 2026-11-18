Encontraron el cuerpo del padre en un callejón que bordea el canal. Por el momento, no hay información confirmada sobre el paradero del menor.

A la altura de Morón y Costanera de Ciudad se lleva a cabo otro operativo de rescate. El agua fue cortada hace 40 minutos, pero el caudal todavía es fuerte. Hay otro operativo desplegado en la zona de la cancha del la cancha del Tomba en Godoy Cruz.

El tránsito en el puente de Morón y Costanera se encuentra cortado solo en la trocha que va hacia Guaymallén.

Bomberos y personal de rescate desplega un operativo en la zona de Morón y Costanera para rescatar al menor. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

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