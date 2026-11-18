Un dramático operativo de rescate se desplega en el canal Cacique Guaymallén luego de que un niño cayera al cauce. Su padre se arrojó al agua para intentar salvarlo, pero perdió la vida.
Un hombre murió luego de arrojarse al Cacique Guaymallén para salvar a su hijo que había caído al agua
Bomberos todavía buscan al niño. El cuerpo de su padre fue hallado en un callejón que bordea en canal
El hecho ocurrió a la altura de la intersección de calles Pueyrredón y San Martín en Luján de Cuyo. En el lugar trabajan diversas dotaciones de Bomberos de Luján y Policía científica. Hay operativos de rescate a la altura de El Calvario y de la cervecería Andes.
El operativo se desarrolla en un contexto complicado debido al importante caudal de agua del canal Cacique Guaymallén, una condición que dificulta las tareas de rescate.
Encontraron el cuerpo del padre en un callejón que bordea el canal. Por el momento, no hay información confirmada sobre el paradero del menor.
A la altura de Morón y Costanera de Ciudad se lleva a cabo otro operativo de rescate. El agua fue cortada hace 40 minutos, pero el caudal todavía es fuerte. Hay otro operativo desplegado en la zona de la cancha del la cancha del Tomba en Godoy Cruz.
El tránsito en el puente de Morón y Costanera se encuentra cortado solo en la trocha que va hacia Guaymallén.
Noticia en desarrollo
En pocas palabras
- Hallan cuerpo: el padre murió al intentar salvar a su hijo en el canal Cacique Guaymallén.
- Búsqueda activa: bomberos rastrean al niño desaparecido en el caudaloso cauce del canal.
- Operativo complejo: el rescate se dificulta por el importante caudal de agua del canal.