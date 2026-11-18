Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre fue trasladado a una comisaría donde hicieron las actuaciones correspondientes. A pesar del accidente, no hubo personas heridas.

Dos conductores borrachos terminaron dentro de acequias en Capital y Godoy Cruz.

Otro conductor con alta alcoholemia en Godoy Cruz

Un segundo hecho fue alrededor de la 1.45 en calle Lautaro, a la altura de Sanidad Policial, en Godoy Cruz. En ese lugar, un Citroën C3 terminó dentro de una acequia luego de que su conductor, de 42 años, perdiera el control del vehículo.

Personal de Tránsito municipal le realizó el control de alcoholemia, que arrojó 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre, casi 3 veces más de lo permitido por ley. Por el hecho, se iniciaron actuaciones ante la Justicia Contravencional.