Dos conductores borrachos protagonizaron distintos accidentes en Capital y Godoy Cruz, luego de perder el control de sus vehículos y terminar dentro de acequias. En ambos casos, los test de alcoholemia confirmaron que manejaban con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre según la Ley de Tránsito de Mendoza.
Dos conductores borrachos terminaron con sus autos dentro de acequias en distintos lugares
Uno ocurrió en Capital, donde el conductor tenía 1,46 gramos de alcohol en sangre. El otro caso fue en Godoy Cruz y el test dio 1,91 gramos de alcohol en sangre
El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 4.35 de este miércoles, en la intersección de las calles Coronel Díaz y Salta, en Capital. Allí, un Fiat Cronos que circulaba al oeste terminó dentro de una acequia ubicada sobre la vereda norte, luego de que su conductor perdiera el control del auto.
La alcoholemia fue de 1,46 gramos de alcohol y se alejó del lugar
Tras el choque en calles Coronel Díaz y Salta, el conductor salió del auto y caminó por calle 25 de Mayo, de Las Heras. Fue encontrado poco después por las cámaras de videovigilancia del Ministerio de Seguridad.
Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre fue trasladado a una comisaría donde hicieron las actuaciones correspondientes. A pesar del accidente, no hubo personas heridas.
Otro conductor con alta alcoholemia en Godoy Cruz
Un segundo hecho fue alrededor de la 1.45 en calle Lautaro, a la altura de Sanidad Policial, en Godoy Cruz. En ese lugar, un Citroën C3 terminó dentro de una acequia luego de que su conductor, de 42 años, perdiera el control del vehículo.
Personal de Tránsito municipal le realizó el control de alcoholemia, que arrojó 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre, casi 3 veces más de lo permitido por ley. Por el hecho, se iniciaron actuaciones ante la Justicia Contravencional.
En pocas palabras
- Dos conductores borrachos: terminaron con sus autos dentro de acequias en Capital y Godoy Cruz.
- Controles de alcoholemia: se registraron 1,46 g/l en Capital y 1,91 g/l en Godoy Cruz.
- Accidentes sin heridos: ambos episodios solo provocaron daños materiales en los vehículos y la infraestructura.