Un conductor borracho de 64 años protagonizó un accidente en Ciudad, donde perdió el control de su camioneta e impactó contra las rejas del canal Cacique Guaymallén. La alcoholemia confirmó que conducía con 2,77 gramos de alcohol por litro de sangre, más de 4 veces lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.
Un conductor borracho chocó contra las rejas del canal Cacique Guaymallén
El accidente ocurrió en calle Maipú y Costanera, en Ciudad. El conductor borracho manejaba una Citroën Berlingo que quedó incrustada contra las rejas del canal
El accidente fue pasadas las 21.30 en el cruce de calles Maipú y Costanera, en Ciudad. El vehículo involucrado fue un Citroën Berlingo que terminó incrustado contra las rejas de protección del canal.
Varios llamados al 911 alertaron sobre el accidente y la Policía llegó al lugar donde constataron que el conductor había salido del vehículo por sus propios medios.
El conductor ebrio tenía 2,77 de alcohol en sangre
La Policía pidió la asistencia de Tránsito de Capital y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales atendieron al hombre, que presentaba cortes leves en el cuero cabelludo y fue diagnosticado con varios golpes leves por el accidente.
Pero había algo en el procedimiento que faltaba. Cuando se aseguraron que estaba bien de salud, le hicieron el test de alcoholemia, el cual arrojó 2,77 gramos de alcohol por litro de sangre.
En pocas palabras
- Conductor borracho: un hombre de 64 años chocó contra las rejas del canal Cacique Guaymallén en Ciudad.
- Alcoholemia: se le detectó 2,77 gramos de alcohol en sangre, más de 4 veces lo permitido.
- Accidente: el siniestro ocurrió en la intersección de calles Maipú y Costanera, resultando en golpes leves para el conductor.