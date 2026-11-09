Un conductor borracho chocó contra las rejas del canal Cacique Guaymallén

El accidente con un conductor borracho ocurrió en calle Maipú y la Costanera, en Capital. Foto: ilustrativa

El conductor ebrio tenía 2,77 de alcohol en sangre

La Policía pidió la asistencia de Tránsito de Capital y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales atendieron al hombre, que presentaba cortes leves en el cuero cabelludo y fue diagnosticado con varios golpes leves por el accidente.

Pero había algo en el procedimiento que faltaba. Cuando se aseguraron que estaba bien de salud, le hicieron el test de alcoholemia, el cual arrojó 2,77 gramos de alcohol por litro de sangre.