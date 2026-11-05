Un conductor borracho provocó un accidente con vuelco en Maipú

Según las primeras averiguaciones, la camioneta circulaba a contramano por calle Barcala y chocó cuando el Cronos cruzó correctamente por Padre Vásquez con el semáforo en verde.

Tras el accidente, le hicieron un test de alcoholemia a los 2 conductores y constataron que el de la Hilux tenía 1,82 gramos de alcohol en sangre. Además verificaron que se trata de un joven que vive en Luján de Cuyo.



