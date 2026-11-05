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Un conductor borracho provocó un accidente con vuelco en Maipú

En uno de los vehículos viajaban egresados de secundaria. El accidente ocurrió en la mañana de este jueves y detectaron un conductor borracho

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Un Cronos y una camioneta Hilux protagonizaron un choque con vuelco en Maipú

Un Cronos y una camioneta Hilux protagonizaron un choque con vuelco en Maipú

Un accidente entre un auto y una camioneta complicó el tránsito en las calles Padre Vásquez y Barcala, en Maipú. El choque fue entre un Fiat Cronos que trabaja para una aplicación de viajes y llevaba 3 jóvenes egresados de secundaria, y una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor estaba borracho.

Según las primeras averiguaciones, la camioneta circulaba a contramano por calle Barcala y chocó cuando el Cronos cruzó correctamente por Padre Vásquez con el semáforo en verde.

Tras el accidente, le hicieron un test de alcoholemia a los 2 conductores y constataron que el de la Hilux tenía 1,82 gramos de alcohol en sangre. Además verificaron que se trata de un joven que vive en Luján de Cuyo.

La Policía llegó al lugar pocos minutos después de ocurrido el accidente para asistir a las víctimas y regular la circulación en la zona.

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Accidente en Padre Vásquez y Barcala, en Maipú.

El conductor del Fiat Cronos dijo: "Estamos bien, por suerte los pasajeros venían con el cinto", dijo a El Siete.

Personal de tránsito municipal especificó que el accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. El conductor de la camioneta fue aprehedido por la Policía.

En pocas palabras

  • Accidente vial: un conductor alcoholizado provocó un vuelco entre un auto y una camioneta en Maipú.
  • Imprudencia: el conductor de la camioneta circulaba a contramano con 1,82 g/l de alcohol en sangre.
  • Ocupantes afectados: en el auto viajaban tres egresados de secundaria que resultaron involucrados en el siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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