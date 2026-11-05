Quién era la chica que cayó desde un séptimo piso y la tragedia le arrebató la vida en segundos

La Policía Civil del estado de Maranhão tomó intervención en el hecho e inició las pericias correspondientes sobre el inmueble para determinar las responsabilidades edilicias en torno al estado y mantenimiento de las instalaciones donde se produjo la tragedia.

En Brasil, una mujer de 26 años, Renata Rebeca Negrao Saldanha, murió en la madrugada del 3 de noviembre tras caer accidentalmente del séptimo piso del Hotel Rio Poty, en Sao Luís (Maranhão), al apoyarse en una ventana que se "desprendió".El novio, Leonardo Augusto Pinto França, fue llevado a la delegación para prestar declaración y fue liberado rápidamente, ya que la Policía Civil descartó cualquier participación suya y clasificó el caso como un accidente; ambos estaban en Sao Luís para un torneo de póker y en el momento del accidente estaban completamente alcoholizados. — Anxious Vids (@Anxiousvids) November 4, 2026

Tragedia en Brasil: quién era la víctima

La joven fallecida fue identificada oficialmente por las autoridades como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 años de edad.

Renata se encontraba alojada en el establecimiento turístico y transitaba la madrugada del martes junto a su novio, Leonardo Augusto Pinto França, en las áreas comunes del séptimo piso del hotel antes de que se desencadenara la tragedia.

Cómo fue la tragedia en Brasil

Según los peritajes preliminares y el relevamiento de las cámaras de seguridad del establecimiento, Renata y su pareja se encontraban conversando en uno de los pasillos principales del piso siete. En ese contexto, la joven tomó asiento sobre el marco de una de las ventanas del corredor y apoyó la espalda contra una estructura lateral de aluminio.

De forma imprevista, el soporte no resistió el peso, se desprendió del muro y provocó que la víctima cayera al vacío sin darle posibilidad de reaccionar.

Las grabaciones del circuito cerrado de vigilancia registraron la secuencia completa y los instantes posteriores, mostrando a su acompañante en estado de conmoción en el pasillo hasta que un empleado del hotel acudió alertado por la situación.

En su posterior testimonio ante los investigadores, el novio de la joven declaró que ambos habían consumido alcohol previamente y aseguró no recordar con claridad el instante exacto en el que ocurrió la caída.