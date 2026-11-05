Una tragedia ocurrida en el nordeste de Brasil terminó en la apertura de una investigación judicial tras la muerte de una mujer de 26 años, quien cayó al vacío desde el séptimo piso de un céntrico hotel. El caso generó fuerte repercusión luego de confirmarse que el incidente se desató cuando cedió el marco de una ventana.
Quién era la chica que cayó desde un séptimo piso y la tragedia le arrebató la vida en segundos
Una terrible tragedia conmocionó a las autoridades y dejó como saldo una joven fallecida tras una caída desde un séptimo piso de un hotel
El accidente se registró cerca de la 1.30 de la madrugada en las instalaciones del Hotel Rio Poty, un reconocido complejo de la capital maranhense.
Tras el impacto en la planta baja, los servicios de emergencia acudieron al lugar de inmediato para brindarle los primeros auxilios; no obstante, la gravedad de los traumatismos provocó su fallecimiento a los pocos minutos.
La Policía Civil del estado de Maranhão tomó intervención en el hecho e inició las pericias correspondientes sobre el inmueble para determinar las responsabilidades edilicias en torno al estado y mantenimiento de las instalaciones donde se produjo la tragedia.
Tragedia en Brasil: quién era la víctima
La joven fallecida fue identificada oficialmente por las autoridades como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 años de edad.
Renata se encontraba alojada en el establecimiento turístico y transitaba la madrugada del martes junto a su novio, Leonardo Augusto Pinto França, en las áreas comunes del séptimo piso del hotel antes de que se desencadenara la tragedia.
Cómo fue la tragedia en Brasil
Según los peritajes preliminares y el relevamiento de las cámaras de seguridad del establecimiento, Renata y su pareja se encontraban conversando en uno de los pasillos principales del piso siete. En ese contexto, la joven tomó asiento sobre el marco de una de las ventanas del corredor y apoyó la espalda contra una estructura lateral de aluminio.
De forma imprevista, el soporte no resistió el peso, se desprendió del muro y provocó que la víctima cayera al vacío sin darle posibilidad de reaccionar.
Las grabaciones del circuito cerrado de vigilancia registraron la secuencia completa y los instantes posteriores, mostrando a su acompañante en estado de conmoción en el pasillo hasta que un empleado del hotel acudió alertado por la situación.
En su posterior testimonio ante los investigadores, el novio de la joven declaró que ambos habían consumido alcohol previamente y aseguró no recordar con claridad el instante exacto en el que ocurrió la caída.
En pocas palabras
- Tragedia en Brasil: Falleció una joven de 26 años tras caer de un séptimo piso en un hotel de Brasil.
- Causa del accidente: La víctima cayó al vacío luego de que cediera el marco de una ventana sobre la que se apoyó.
- Investigación en curso: La Policía Civil inició pericias para determinar responsabilidades edilicias en el hotel.