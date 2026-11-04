Un hombre apareció flotando y muerto: la tragedia que desconcierta a los investigadores

Al aproximarse para verificar la situación, se topó con el cadáver y dio aviso inmediato a las autoridades policiales a través de la línea de emergencias.

De acuerdo con las primeras observaciones médicas y policiales, la víctima sería un hombre de entre 60 y 65 años de edad. Al momento del levantamiento del cuerpo, no portaba documentación personal entre sus prendas, por lo que su identidad aún no pudo ser confirmada oficialmente.

Tragedia en Santiago del Estero: el rescate a pie y el operativo pericial

El procedimiento presentó muchas complicaciones operativas debido a la gran masa de agua y barro concentrada en el barrio de Santiago del Estero.

Las camionetas y el personal policial se vieron imposibilitados de acceder hasta el punto exacto donde yacía el cuerpo.

Ante la dificultad del terreno, fue el propio trabajador rural que dio la alerta quien debió ingresar al sector inundado para retirar el cadáver hacia tierra firme y permitir que los peritos forenses pudieran iniciar los trabajos preliminares de rigor.

La Justicia local dispuso el traslado de los restos a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia tras la tragedia.

Los pesquisas buscan determinar las causas de la muerte y dilucidar si el hombre falleció ahogado tras caer accidentalmente a causa del avance del agua, si sufrió una descompensación repentina o si fue arrastrado por la corriente desde otro sector.