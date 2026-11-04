Un estremecedor hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio Santa Marta de Santiago del Estero, durante la tarde de este martes, cuando descubrieron el cuerpo un hombre flotando y muerto en el patio de una casa, en una tragedia que tiene muchísimos interrogantes para los investigadores.
Un hombre apareció flotando y muerto: la tragedia que desconcierta a los investigadores
El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en aguas estancadas, en una tragedia que desconcierta a la policía
La zona donde se produjo el hallazgo está completamente anegada por la reciente crecida del río. El barrio Santa Marta se encuentra en la zona periférica y ribereña de la ciudad de Santiago del Estero, cerca de la ribera del río Dulce.
La tragedia se desencadenó cuando un ladrillero que habita en una casilla ubicada detrás de los galpones de una firma de transportes, divisó un cuerpo sobre la superficie del agua acumulada.
Al aproximarse para verificar la situación, se topó con el cadáver y dio aviso inmediato a las autoridades policiales a través de la línea de emergencias.
De acuerdo con las primeras observaciones médicas y policiales, la víctima sería un hombre de entre 60 y 65 años de edad. Al momento del levantamiento del cuerpo, no portaba documentación personal entre sus prendas, por lo que su identidad aún no pudo ser confirmada oficialmente.
Tragedia en Santiago del Estero: el rescate a pie y el operativo pericial
El procedimiento presentó muchas complicaciones operativas debido a la gran masa de agua y barro concentrada en el barrio de Santiago del Estero.
Las camionetas y el personal policial se vieron imposibilitados de acceder hasta el punto exacto donde yacía el cuerpo.
Ante la dificultad del terreno, fue el propio trabajador rural que dio la alerta quien debió ingresar al sector inundado para retirar el cadáver hacia tierra firme y permitir que los peritos forenses pudieran iniciar los trabajos preliminares de rigor.
La Justicia local dispuso el traslado de los restos a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia tras la tragedia.
Los pesquisas buscan determinar las causas de la muerte y dilucidar si el hombre falleció ahogado tras caer accidentalmente a causa del avance del agua, si sufrió una descompensación repentina o si fue arrastrado por la corriente desde otro sector.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: Descubrieron el cuerpo de un hombre flotando en una zona inundada de Santiago del Estero.
- Investigación en curso: Se investigan las causas de la muerte, incluyendo ahogamiento o arrastre por la corriente.
- Operativo complejo: El rescate del cadáver se complicó por el terreno anegado y requirió la ayuda de un vecino.