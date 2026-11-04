El revelador dato de la autopsia a la pareja hallada muerta en un auto mientras su hijo de dos años dormía en el asiento trasero

Sergio Adrián Schulz: Fue encontrado arrodillado sobre el piso del lado del acompañante. El reporte de la autopsia constató una herida cortante mortal en la tráquea , sumada a diversos cortes menores en brazos y manos compatibles con maniobras desesperadas de defensa.

Fue encontrado arrodillado sobre el piso del lado del acompañante. El reporte de la autopsia constató una , sumada a diversos cortes menores en brazos y manos compatibles con maniobras desesperadas de defensa. Griselda Yamila Gritzmacher: Su cuerpo yacía sobre el pasto, a poco más de un metro de distancia del rodado. Los peritos forenses registraron dos estocadas profundas: una en el tórax y otra en el abdomen, provocadas con gran violencia.

El juez Lafata fue tajante sobre el rumbo de la pesquisa penal: “Por el momento, las pruebas nos dirigen a una sola persona, que es la que se encuentra detenida a disposición del juzgado”.

Un falso comprador y un historial con más de 13 causas por estafa

El único imputado por el doble homicidio es Marcelo Enrique Ifrán (40), un hombre con un frondoso prontuario en la ciudad de Oberá. Según los registros penitenciarios y policiales, acumula más de 13 denuncias por estafas y delitos contra la propiedad. Años atrás había intentado formar parte de la Policía de Misiones, pero fue expulsado de la Escuela de Cadetes antes de egresar.

La hipótesis central del caso gira en torno a un móvil económico. Schulz y Gritzmacher se dedicaban al comercio de electrodomésticos y artículos para el hogar, rubro en el que Ifrán también se movía de manera informal. Los pesquisas determinaron que el sospechoso había retirado una importante partida de mercadería valuada en varios millones de pesos y adeudaba la totalidad del pago. La sospecha es que la pareja pactó un encuentro para exigirle la cancelación de la deuda y en ese contexto se desató el ataque mortal.

El modus operandi en Oberá: la chapa policial como anzuelo

Los antecedentes que pesan sobre Ifrán detallan maniobras reiteradas de engaño económico. En noviembre de 2023 fue blanco de múltiples denuncias de vecinos a los que les cobró por adelantado compras de electrodomésticos que jamás entregó, generando un perjuicio cercano a los tres millones de pesos.

Para ganarse la confianza de sus víctimas, solía exhibir fotografías junto a su hermana, quien se desempeña como oficial en la fuerza policial misionera. La misma maniobra se repitió en julio de 2021, cuando una emprendedora lo denunció por quedarse con $110.000 destinados a un depósito comercial; en aquella ocasión, mediante mensajes de voz, el acusado admitió haber perdido la plata y prometió devolverla con ayuda de su familiar policía antes de cortar toda comunicación.

Ifrán, el sospechoso del doble crimen, permanece incomunicado en una dependencia policial a la espera de ser indagado en sede judicial, mientras los peritos completan el cotejo de rastros hemáticos y huellas dactilares levantadas en el vehículo de las víctimas.