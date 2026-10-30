Un macabro hallazgo sacudió a la provincia de Misiones. Una pareja fue encontrada sin vida en un camino secundario cercano a la localidad de Los Helechos, en el departamento de Oberá. En el interior del vehículo, dormido en el asiento trasero y sin lesiones, se hallaba su pequeño hijo de dos años. El luctuoso hecho ocurrió el jueves 29 de octubre, pero trascendió este viernes a nivel nacional.
Hallaron a una pareja muerta en un auto y a su hijo de 2 años dormido en el asiento trasero
Las víctimas eran comerciantes dedicados a la venta de electrodomésticos. El pequeño fue rescatado ileso y la Justicia sigue dos líneas de investigación
Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29), quienes residían en Oberá y se dedicaban a la venta de electrodomésticos. El matrimonio tenía además otro hijo de 9 años, que al momento del hecho se encontraba al cuidado de su abuela materna.
El operativo se desencadenó pasadas las 8:30 de la mañana en Picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la Ruta Provincial 5, cuando recolectores de basura que trabajan en el municipio de Oberá circulaban por la zona y advirtieron la presencia de un Ford Fiesta Kinetic negro estacionado a un costado del camino.
La escena del hallazgo y el rescate del menor
Al acercarse al automóvil, los trabajadores descubrieron el cuerpo de Schulz en el asiento del acompañante y el de Gritzmacher tendido sobre la maleza, junto al lateral izquierdo del coche. Ambas víctimas presentaban profundas heridas punzocortantes producidas con un arma blanca.
En la parte posterior del habitáculo, ajeno a lo sucedido, dormía el nene de dos años. Personal municipal y efectivos policiales rescataron de inmediato al menor, quien fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para recibir revisión médica y contención psicológica, constatando que resultó completamente ileso.
Femicidio seguido de suicidio: la principal hipótesis
En el lugar de los hechos, personal de la Policía Científica secuestró un cuchillo que habría sido utilizado en la agresión. La causa quedó en manos del juez de Instrucción Diego Lafatta, quien ordenó la realización de las autopsias correspondientes para precisar la mecánica del hecho.
Aunque la investigación se mantiene abierta y se analizan distintas líneas, entre ellas un ajuste de cuentas mafioso, la hipótesis principal apunta a un femicidio seguido de suicidio. Esta sospecha se refuerza a partir de las primeras pericias, que detectaron lesiones compatibles con signos de defensa en el cuerpo de la mujer.
Los investigadores toman testimonios a allegados y familiares para determinar si existían antecedentes de violencia o crisis en la pareja.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: Encontraron a una pareja muerta en un auto con su hijo de 2 años dormido.
- Hipótesis principal: Se investiga un femicidio seguido de suicidio, con un cuchillo secuestrado en la escena.
- Víctimas y víctima menor: Los fallecidos se dedicaban a la venta de electrodomésticos; el niño resultó ileso.