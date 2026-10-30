Hallaron a una pareja muerta en un auto y a su hijo de 2 años dormido en el asiento trasero

Los investigadores tienen como hipotesis principal un femicidio seguido de suicidio.

La escena del hallazgo y el rescate del menor

Al acercarse al automóvil, los trabajadores descubrieron el cuerpo de Schulz en el asiento del acompañante y el de Gritzmacher tendido sobre la maleza, junto al lateral izquierdo del coche. Ambas víctimas presentaban profundas heridas punzocortantes producidas con un arma blanca.

En la parte posterior del habitáculo, ajeno a lo sucedido, dormía el nene de dos años. Personal municipal y efectivos policiales rescataron de inmediato al menor, quien fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para recibir revisión médica y contención psicológica, constatando que resultó completamente ileso.

Femicidio seguido de suicidio: la principal hipótesis

En el lugar de los hechos, personal de la Policía Científica secuestró un cuchillo que habría sido utilizado en la agresión. La causa quedó en manos del juez de Instrucción Diego Lafatta, quien ordenó la realización de las autopsias correspondientes para precisar la mecánica del hecho.

Aunque la investigación se mantiene abierta y se analizan distintas líneas, entre ellas un ajuste de cuentas mafioso, la hipótesis principal apunta a un femicidio seguido de suicidio. Esta sospecha se refuerza a partir de las primeras pericias, que detectaron lesiones compatibles con signos de defensa en el cuerpo de la mujer.

Los investigadores toman testimonios a allegados y familiares para determinar si existían antecedentes de violencia o crisis en la pareja.