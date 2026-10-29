Imputaron por femicidio a la pareja de la joven hallada muerta en Godoy Cruz

Ana Josefina Luna Carballo fue llevada por su pareja, Alejandro Daniel Luquez, al hospital Lencinas, donde la atendieron y hallaron lesiones sospechosas.

La versión del acusado y las heridas que despertaron sospechas

El lunes por la tarde, cerca de las 17, Luquez llegó a su casa después de trabajar y encontró a Josefina tendida en la cama, según declaró.

De acuerdo con su relato, la joven todavía presentaba escasos signos de vida y tenía dificultades para respirar. También aseguró que había encontrado un blíster de pastillas, aunque dijo desconocer si ella las había ingerido.

Antes de trasladarla al hospital Lencinas, el hombre se comunicó por teléfono con la madre de la joven para contarle lo que había ocurrido. Luego llevó a Josefina al centro asistencial acompañado por su suegra. Los profesionales intentaron reanimarla durante más de una hora, pero no lograron salvarla.

Durante la atención médica, los profesionales advirtieron lesiones sospechosas en el abdomen y las muñecas de la joven. Esos hallazgos fueron fundamentales para la intervención de la Justicia.

Luquez quedó demorado, aunque en ese primer momento no fue detenido, mientras avanzaban las medidas para determinar las causas de la muerte.

Qué pasará con el acusado por el femicidio

La situación procesal de Luquez cambió este jueves, cuando se conocieron los resultados de la necropsia y la Fiscalía dispuso imputarlo por homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio. Aunque no trascendieron detalles de los resultados del examen forense, las conclusiones y los elementos reunidos en la investigación fueron suficientes para avanzar con la imputación y mantenerlo detenido.

Por el momento, el acusado permanece alojado en Estrada, la estación transitoria para detenidos y aprehendidos del Polo Judicial.

Todavía no se definió a qué establecimiento será trasladado. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que murió Josefina y determinar las responsabilidades penales por el hecho.