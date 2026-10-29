Alejandro Daniel Luquez (52) fue imputado este jueves por el femicidio de Ana Josefina Luna Carballo, la joven de 21 años que murió el lunes 26 de octubre en el hospital Lencinas, de Godoy Cruz. El hombre, que era su pareja, la había trasladado cuando ya no presentaba signos vitales y atribuyó su estado a una posible ingesta de pastillas.
Imputaron por femicidio a la pareja de la joven hallada muerta en Godoy Cruz
El acusado llevó a Josefina Luna, de 21 años, al hospital Lencinas junto con la madre de la joven, después de avisarle por teléfono lo ocurrido
Sin embargo, los médicos detectaron heridas sospechosas que dieron lugar a una investigación por la muerte.
La imputación por homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género se concretó después de que se conocieran los resultados de la necropsia. Luquez permanece detenido en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), ubicada en el Polo Judicial, mientras se define su próximo lugar de alojamiento.
La versión del acusado y las heridas que despertaron sospechas
El lunes por la tarde, cerca de las 17, Luquez llegó a su casa después de trabajar y encontró a Josefina tendida en la cama, según declaró.
De acuerdo con su relato, la joven todavía presentaba escasos signos de vida y tenía dificultades para respirar. También aseguró que había encontrado un blíster de pastillas, aunque dijo desconocer si ella las había ingerido.
Antes de trasladarla al hospital Lencinas, el hombre se comunicó por teléfono con la madre de la joven para contarle lo que había ocurrido. Luego llevó a Josefina al centro asistencial acompañado por su suegra. Los profesionales intentaron reanimarla durante más de una hora, pero no lograron salvarla.
Durante la atención médica, los profesionales advirtieron lesiones sospechosas en el abdomen y las muñecas de la joven. Esos hallazgos fueron fundamentales para la intervención de la Justicia.
Luquez quedó demorado, aunque en ese primer momento no fue detenido, mientras avanzaban las medidas para determinar las causas de la muerte.
Qué pasará con el acusado por el femicidio
La situación procesal de Luquez cambió este jueves, cuando se conocieron los resultados de la necropsia y la Fiscalía dispuso imputarlo por homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio. Aunque no trascendieron detalles de los resultados del examen forense, las conclusiones y los elementos reunidos en la investigación fueron suficientes para avanzar con la imputación y mantenerlo detenido.
Por el momento, el acusado permanece alojado en Estrada, la estación transitoria para detenidos y aprehendidos del Polo Judicial.
Todavía no se definió a qué establecimiento será trasladado. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que murió Josefina y determinar las responsabilidades penales por el hecho.
En pocas palabras
- Femicidio: imputaron por femicidio a la pareja de la joven hallada muerta en Godoy Cruz.
- Sospechas: el hombre la trasladó al hospital tras encontrarla con dificultades para respirar. Había dicho que era por una posible ingesta de pastillas.
- Investigación: los resultados de la necropsia confirmaron la imputación por homicidio agravado.