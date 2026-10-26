Renato Iván Tavella fue detenido en las últimas horas en el centro porteño acusado de ser el autor de dos crímenes de mujeres cometidos con pocos días de diferencia en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. Los investigadores sospechan que se encuentran frente a un posible asesino serial, cuyo blanco eran trabajadoras sexuales a las que contactaba a través de aplicaciones de citas.
Investigan a un posible asesino serial por 2 femicidios cometidos en Buenos Aires y Córdoba
Renato Iván Tavella cayó en un hotel porteño. Lo vinculan directamente a la muerte de Tatiana Fernández en Capital y al femicidio de Daniela Villalba en Córdoba
Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo atrapó tras allanar la habitación de un hotel. La orden fue librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 22, en el marco de la investigación por la muerte de Tatiana Micaela Fernández.
Durante el operativo en el hospedaje, los efectivos secuestraron 2 teléfonos celulares, dinero en efectivo, prendas de vestir, documentación personal y 4 chips telefónicos, 2 de ellos aún en sus paquetes sellados.
El macabro hallazgo en un departamento de Retiro
El cuerpo de Tatiana Fernández fue encontrado este domingo alrededor de las 8.40 en una vivienda en un barrio de Retiro. Una amiga de la joven, preocupada porque no contestaba las llamadas ni los mensajes, contrató a un cerrajero para forzar la puerta que estaba cerrada con llave por dentro.
Al ingresar, hallaron a la víctima tendida al costado de la cama y tapada con una sábana. Según las primeras averiguaciones, la joven se desempeñaba como trabajadora sexual en ese lugar y la noche previa había pactado una cita con un cliente que se presentó bajo el nombre de "Iván".
El rastro del femicidio en Córdoba
La captura de Tavella activó de inmediato una alerta conjunta con la Justicia de Córdoba, donde el hombre está señalado como el responsable del brutal femicidio de Daniela Villalba. El cadáver de Villalba fue encontrado hace menos de una semana en una vivienda de la capital cordobesa. El cuerpo presentaba heridas punzantes en el cuello, cortes en los brazos y, con un patrón idéntico, yacía sobre la cama cubierto por una sábana.
Esa pesquisa se había iniciado el martes 20 de octubre, cuando recolectores de basura encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca dentro de un contenedor en la esquina cordobesa de La Rioja y Sucre. Entre las pertenencias había datos que coincidían con la denuncia por desaparición que una allegada a Villalba había realizado días antes.
Ante la gravedad del caso y la coincidencia en el modus operandi de ambos hechos, los ministros de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, encabezan una conferencia de prensa conjunta para brindar precisiones sobre la captura del presunto homicida en serie.
En pocas palabras
- Detienen a presunto asesino serial: Renato Iván Tavella fue arrestado en Buenos Aires, vinculado a dos femicidios.
- Modus operandi: se sospecha que atacaba a trabajadoras sexuales contactadas por apps de citas, con un patrón similar en ambos crímenes.
- Causas vinculadas: se investiga su posible autoría en las muertes de Tatiana Fernández en Capital y Daniela Villalba en Córdoba.