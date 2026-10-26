Investigan a un posible asesino serial por 2 femicidios cometidos en Buenos Aires y Córdoba

El hotel Centro 1555, donde Tabella fue detenido.

El macabro hallazgo en un departamento de Retiro

El cuerpo de Tatiana Fernández fue encontrado este domingo alrededor de las 8.40 en una vivienda en un barrio de Retiro. Una amiga de la joven, preocupada porque no contestaba las llamadas ni los mensajes, contrató a un cerrajero para forzar la puerta que estaba cerrada con llave por dentro.

Al ingresar, hallaron a la víctima tendida al costado de la cama y tapada con una sábana. Según las primeras averiguaciones, la joven se desempeñaba como trabajadora sexual en ese lugar y la noche previa había pactado una cita con un cliente que se presentó bajo el nombre de "Iván".

Tatiana Micaela Fernández tenía 27 años y fue hallada sin vida en el departamento que alquilaba en el barrio de Retiro.

El rastro del femicidio en Córdoba

La captura de Tavella activó de inmediato una alerta conjunta con la Justicia de Córdoba, donde el hombre está señalado como el responsable del brutal femicidio de Daniela Villalba. El cadáver de Villalba fue encontrado hace menos de una semana en una vivienda de la capital cordobesa. El cuerpo presentaba heridas punzantes en el cuello, cortes en los brazos y, con un patrón idéntico, yacía sobre la cama cubierto por una sábana.

Daniela Villalba fue asesinada en Córdoba capital; su cuerpo fue hallado sobre la cama y cubierto con sábanas en bulevar Las Heras.

Esa pesquisa se había iniciado el martes 20 de octubre, cuando recolectores de basura encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca dentro de un contenedor en la esquina cordobesa de La Rioja y Sucre. Entre las pertenencias había datos que coincidían con la denuncia por desaparición que una allegada a Villalba había realizado días antes.

Los investigadores sospechan que Tavella actuaba bajo el patrón de un homicida serial contra trabajadoras sexuales.

Ante la gravedad del caso y la coincidencia en el modus operandi de ambos hechos, los ministros de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, encabezan una conferencia de prensa conjunta para brindar precisiones sobre la captura del presunto homicida en serie.