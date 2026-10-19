Femicidio en San Luis: quién es Raúl Agustín Bullones, el principal sospechoso detenido en Mendoza

Raúl Agustín Bullones fue detenido en la tarde de este viernes en Las Heras. Prensa ministerio de Seguridad

Una desaparición que Bullones explicó con una mentira

Los vecinos del barrio República aseguraron que Bullones y Gabriela Centeno discutían con frecuencia y de manera violenta. Hasta que, de un día para otro, la mujer dejó de aparecer por el terreno donde ambos vivían. Cuando le preguntaban por ella, el hombre respondía que había decidido regresar a Mendoza, su provincia de origen.

Según los testimonios recogidos por La República, Bullones decía que la había subido a un Uber y la había enviado de vuelta a Mendoza. Nadie volvió a verla y, mientras la ausencia de Gabriela se prolongaba, el hombre continuó viviendo en la precaria casilla que había levantado con tarimas y plásticos.

El incendio que dejó al descubierto el crimen

Con el correr de los días, Bullones comenzó a tener problemas con los vecinos, que lo acusaban de cometer robos en el barrio. La tensión terminó con un episodio que, sin que nadie lo supiera, dejaría al descubierto el asesinato. Algunos vecinos se juntaron y hartos de los robos, le prendieron fuego a la casilla de Bullones.

Cuando el fuego consumió la construcción, un perro comenzó a escarbar en la tierra del terreno. Al principio, los vecinos pensaron que buscaba algún animal muerto o restos de huesos. Pero lo que apareció debajo de la tierra fue el cadáver descuartizado de una mujer.

El hallazgo ocurrió el martes 13 de octubre. De acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario puntano, los restos estaban enterrados en una fosa ubicada en el mismo espacio donde se levantaba la casilla de Bullones. El cuerpo habría sido envuelto en una colcha y cubierto con tierra, mientras que un catre colocado encima disimulaba el lugar donde estaba enterrado.

En este predio fue hallado el cadáver desmembrado de Gabriela Centeno.

La búsqueda que comenzó en San Luis y terminó en Las Heras

Cuando se descubrió el cuerpo, Bullones ya no estaba en el barrio República. El hombre había escapado y, mientras avanzaba la investigación por el crimen, era intensamente buscado por la Policía. Finalmente, este viernes fue localizado y detenido en el barrio Santa Teresita, de Las Heras, adonde había llegado para esconderse.

El sospechoso, de 29 años, quedó a disposición de la Justicia y se esperaba su traslado a San Luis para responder por el crimen. La investigación deberá establecer las circunstancias del asesinato y reconstruir qué ocurrió durante las semanas en las que Gabriela permaneció desaparecida. Por el momento, Bullones es el principal sospechoso y su responsabilidad penal deberá determinarse en el proceso judicial.