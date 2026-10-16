Detuvieron Las Heras a un hombre acusado de cometer un femicidio en San Luis

El acusado por femicidio tenía pedido de captura nacional

Una vez trasladado a una dependencia policial, los efectivos consultaron sus antecedentes y comprobaron que tenía una orden de captura nacional solicitada por la Justicia de San Luis, dentro de una investigación por femicidio.

La medida había sido dispuesta el 14 de octubre por la Fiscalía de Instrucción Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis.

Investigan el hallazgo de una mujer desmembrada

En este descampado de San Luis fueron hallados los restos desmembrados de la mujer víctima de femicidio Diario La República

La causa está vinculada con el hallazgo del cuerpo desmembrado de una mujer en un terreno ubicado sobre la ex Ruta Pescadores, en la ciudad de San Luis. El descubrimiento se produjo el martes 13 de octubre y dio inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Tras confirmar la identidad del sospechoso y la vigencia del pedido de captura, la Jefatura de la Policía de Mendoza se comunicó con las autoridades policiales de San Luis para informar sobre el procedimiento y coordinar las actuaciones judiciales.

Esperan una comisión policial de San Luis

A partir de esa comunicación, las autoridades de San Luis iniciaron los trámites para enviar una comisión policial a Mendoza y trasladar al detenido a esa provincia, donde deberá quedar a disposición de la Justicia que investiga el femicidio.

Mientras tanto, el hombre permanece alojado en la subcomisaría Iriarte, en Las Heras.