Un hombre acusado de cometer un femicidio en San Luis fue detenido este viernes en Las Heras. Tenía pedido de captura nacional.
Detuvieron Las Heras a un hombre acusado de cometer un femicidio en San Luis
El sospechoso tenía pedido de captura nacional por el crimen de una mujer cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en la capital puntana
Lo encontraron durante un patrullaje preventivo en el barrio Santa Teresita, cuando intentó escapar de la Policía y se refugió en una vivienda.
La detención del hombre ocurrió cerca de las 13 de este viernes, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) intentó identificarlo. El hombre huyó a pie y se metió en una casa, por lo que los policías solicitaron refuerzos. Con la intervención de móviles de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), lograron aprehenderlo.
El acusado por femicidio tenía pedido de captura nacional
Una vez trasladado a una dependencia policial, los efectivos consultaron sus antecedentes y comprobaron que tenía una orden de captura nacional solicitada por la Justicia de San Luis, dentro de una investigación por femicidio.
La medida había sido dispuesta el 14 de octubre por la Fiscalía de Instrucción Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis.
Investigan el hallazgo de una mujer desmembrada
La causa está vinculada con el hallazgo del cuerpo desmembrado de una mujer en un terreno ubicado sobre la ex Ruta Pescadores, en la ciudad de San Luis. El descubrimiento se produjo el martes 13 de octubre y dio inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.
Tras confirmar la identidad del sospechoso y la vigencia del pedido de captura, la Jefatura de la Policía de Mendoza se comunicó con las autoridades policiales de San Luis para informar sobre el procedimiento y coordinar las actuaciones judiciales.
Esperan una comisión policial de San Luis
A partir de esa comunicación, las autoridades de San Luis iniciaron los trámites para enviar una comisión policial a Mendoza y trasladar al detenido a esa provincia, donde deberá quedar a disposición de la Justicia que investiga el femicidio.
Mientras tanto, el hombre permanece alojado en la subcomisaría Iriarte, en Las Heras.
En pocas palabras
- Detenido en Las Heras: Aprehendieron a un hombre buscado por femicidio en San Luis.
- Crimen investigado: El sospechoso está implicado en el hallazgo de una mujer desmembrada.
- Procedimiento judicial: Esperan comisión de San Luis para trasladar al detenido y ponerlo a disposición.