Leonel Ortiz, el crimen de un niño que se empieza a rozar con el mundo del narcotráfico

Leonel Ortiz tenía 7 años cuando fue asesinado. Foto: redes sociales

Balas que hablan

En el lugar donde asesinaron a Leonel Ortiz se encontraron decenas de vainas servidas. Fueron recogidas por personal de la Policía Científica y analizadas por balística. Gracias a las estrías y otras marcas que quedan en las balas, los peritos pueden cotejar si esa misma arma fue utilizada en otros hechos cargados en la base de datos.

Según comentaron los investigadores, se determinó que se utilizaron tres armas de fuego en el crimen de Leonel Ortiz: dos pistolas automáticas 45. -una de ellas fue el arma letal- y otra pistola 9 milímetros. Y ese trío de pistolas ya estaba registrado en otros hechos delictivos anteriores, todos ocurridos en Las Heras y algunos de ellos vinculados, justamente, a la familia del Porteño.

Las pistolas automáticas 45. fueron utilizadas en tiroteos sin heridos que se registraron el 31 de julio y el 18 de agosto pasados, en los barrios Santa Rita y Escorihuela de Las Heras, respectivamente.

El lugar donde ocurrió el crimen de Leonel Ortiz.

La pistola 9 milímetros tiene un vínculo más directo. El 23 de agosto, en la villa Junín, un joven de 24 años se dirigió a una fiesta de cumpleaños de niños y de la nada golpeó brutalmente a una pequeña de 7 años. Le produjo traumatismo de cráneo, fractura de pierda, pérdida de dientes y otros hematomas. El agresor, según la acusación fiscal, fue Ulises Uriel Ortiz (24), hermano de Agustina y también hijastro del Porteño. Está imputado por tentativa de homicidio agravado ensañamiento.

La reconstrucción de ese hecho sostiene que tras la brutal golpiza a la niña, quisieron linchar a Ulises Ortiz. Lo terminó salvando su entorno familiar a fuerza de disparos al aire. En el lugar se encontraron vainas de una pistola 9 milímetros, la misma que un mes después fue utilizada en el tiroteo que derivó en el crimen del niño. Es decir, otro vínculo directo y científico entre el entorno del Porteño y el asesinato de Leonel Ortiz.

¿El Porteño estuvo involucrado en el crimen? ¿Cristian Cabrera y su familia responden a él? ¿El robo anterior que cometieron los hermanos de Leonel Ortiz fue de objetos o de drogas? Todas estas preguntas continúan dando vueltas en la cabeza de los investigadores, mientras que el autor de los tres disparos que terminaron con la vida del niño sigue sin poder ser identificado.