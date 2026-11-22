Es mediodía en Las Heras. Un móvil policial ronronea en la entrada del barrio y brillan unos reflectores nuevos que están encendidos las 24 horas. Fuera de eso, el escenario es muy parecido al de la noche en que mataron a Leonel.

El móvil policial en la entrada del barrio Junín de Las Heras. Foto: Facundo García/Diario UNO.

Crimen de Leonel Ortiz: el mapa invisible del barrio Junín

En Google Maps figura el barrio Junín, pero no aparece ningún dato sobre los pasillos interiores, sus negocios, las rutinas dentro de esas casas emparchadas con ladrillo, chapa, nailon y madera.

Hablo con los vecinos: acá no se trata de llegar a fin de mes, sino al final del día. Alguno dejó de comprar huevos y consiguió gallinas. Otro pasa caminando con bolsas de pan de pancho que le regalaron en una panadería ("¿no quiere una?"). Otra -que hablará dentro de un rato- enjauló 2 conejos hace un año y ahora tiene casi 50 en el patio de su casa.

Muchos están endeudados. Y la mora no es con bancos ni con MercadoPago. En esta parte del Gran Mendoza, la gente se endeuda con prestamistas informales que operan a una, dos, tres cuadras de donde uno vive. Personajes que dan plata cuando hace falta y que saben meter miedo para recuperarla con intereses.

Ladrillos, chapa, nailon y madera se superponen y emparchan en el barrio Junín. Foto: Facundo García/Diario UNO.

Un hombre me asegura que debía un millón de pesos y, como se atrasó, el prestamista vino con unos tipos y se llevó "de prepo" su Renault Kangoo. Prefirió no hacer denuncia.

Otros deben menos, pero tampoco les alcanza. Angélica Calderón (46) mantiene el comedor "Manos Solidarias", donde iba a merendar el Cachumba. "Yo debo $30.000 a los prestamistas, y nunca consigo juntarlos, así que les doy $5.000 por mes para cubrir los intereses y no tener problemas", dice.

Mientras lo cuenta se le llenan los ojos de lágrimas. Cada seis meses paga en intereses el equivalente a toda la deuda. Y sigue debiendo lo mismo.

Angélica es justamente la que, junto a su familia, ha empezado a criar conejos. No les pone nombre porque después hay que comérselos y todo se vuelve más difícil. La mujer también participa de un taller gratuito para hacer muñecos que funciona en el mismo comedor, y su casa está llena de Papás Noel, dinosaurios y enanos barbudos que ella misma fabrica y vende.

-Los juguetes son mi cable a tierra- dice. Orgullosa, agarra una muñeca y permite que le saque esta foto.

Angélica Calderón mantiene el comedor "Manos Solidarias". Foto: Facundo García/Diario UNO.

Recuerda: "No sabés lo cariñoso que era el Cachumba. Cuando escuché los tiros y fui a ver lo que había pasado, vi que los casquillos de las balas habían quedado al lado de un charco de sangre, y también estaban los vasitos de fiesta infantil que les habíamos dado a algunos peques en el comedor".

Más allá de la cancha, el camino de tierra se recuesta entre las calles Barrionuevo y Junín, bordeando montones de basura, otro comedor, kioscos, niños que pasan pedaleando en bicicletas que les quedan grandes y miradas interrogantes.

Foto: Facundo García/Diario UNO.

La geografía del barrio esconde capas invisibles. Capas que los locales conocen de memoria y enumeran con naturalidad:

-de acá para allá manda tal;

-de ahí hasta más allá manda aquel otro;

-y cruzando esa esquina están los narcos.

En el esfuerzo por delinear ese mapa que no consta en ningún catastro, veo sentado sobre una piedra a un hombre que se llama Daniel. No hablamos, pero me cuentan que él es quien se ocupa, en silencio, de embellecer el barrio. Por eso en casi todas las fotos de esta nota hay unas flores nuevas, coloridas, que no estaban el día en que mataron al Cachumba.

Las cuida él.

Mientras tanto, alguien cuida esas flores. Foto: Facundo García/Diario UNO.

Aquí se hacen los goles en el barrio Junín. Foto: Facundo García/Diario UNO.

Una canchita con arcos de palo

Le decían "Cachumba" porque era pequeño, morocho y con rulos, como el cantante de la banda de cuarteto cordobesa que se llama así.

Antes de que lo balearan, estaba entusiasmado con festejar el Día del Niño, una fiesta que se venía postergando en el barrio porque en los últimos dos fines de semana había hecho frío. El festejo estaba previsto para el sábado 19 de septiembre. Seis días después, Leonel iba a cumplir ocho años.

No llegó a ninguna de las dos fechas. Cuando se confirmó la muerte, las profes que dan apoyo escolar en el comedor de la Angélica ayudaron a los chicos a escribir cartas para Leonel y a pintar un cartel, y le llevaron todo a la mamá del pequeño.

Los mensajes que los chicos del barrio armaron para recordar a Leonel. Foto: gentileza.

Y en los eventos de este año, cada vez que actuó la murga de barrio Junín los chicos y chicas llevaron una pancarta que decía 'Cachumba presente'.

El que está presente a medias es el Estado. En el barrio recuerdan que cuando ocurrió el crimen del peque les prestaron unos arcos para mejorar la canchita. A los pocos días, los mismos que los habían traído se los llevaron.

Hoy quedan dos arcos hechos con palos. A pocos pasos, el móvil con varios policías.