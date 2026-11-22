Durante la mañana predominará el sol en la provincia, con temperaturas máximas que rondarán entre los 26°C y 30°C según el sector.

Nubosidad hacia la noche y precipitaciones en cordillera

A partir de las 18 se prevé un incremento paulatino de la nubosidad sobre el noreste y el sur provincial. Recién después de las 21 podrían registrarse las primeras precipitaciones débiles en el llano, fenómeno que quedará acotado exclusivamente al departamento de Malargüe.

En la alta montaña, en cambio, el escenario será más complejo. Si bien la mañana comenzó con cielo seminublado en el sector norte, desde las 14 volverá a instalarse el mal tiempo con precipitaciones débiles en los tramos central y norte de la cordillera, condiciones que persistirán durante toda la madrugada del lunes.

Hacia la tarde-noche aumentará la nubosidad en el noreste y el sur provincial, anticipando las tormentas y posible granizo previstos para el lunes.

Cómo estará el tiempo el lunes 23 de noviembre

Para el inicio de la semana se espera un desmejoramiento más generalizado en toda la provincia bajo monitoreo de Defensa Civil: