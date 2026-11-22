Mendoza transita un domingo con buen tiempo generalizado en el llano, cielo mayormente despejado durante la mañana y temperaturas agradables hacia la tarde. Según los reportes oficiales de Contingencias Climáticas y la Dirección Provincial de Defensa Civil, la jornada presentará condiciones estables en la mayor parte del territorio provincial, aunque hacia el cierre del día comenzará a ingresar nubosidad e inestabilidad desde el Sur y la zona cordillerana.
El tiempo en Mendoza: un domingo agradable antes del regreso de las lluvias
Contingencias Climáticas anticipó un domingo despejado en el llano, pero advirtió por mal tiempo en alta montaña desde la tarde y tormentas para el lunes
Para este domingo se espera una amplitud térmica marcada en las primeras horas: la temperatura mínima descendió hasta los 7°C en Malargüe y rondó entre los 13°C y 18°C en el resto de la provincia.
Mientras que la máxima promedio en el llano oscilará entre los 26°C y 30°C según el sector. En cuanto a la circulación atmosférica, predominará una leve brisa desde el sector este entre las 12 y las 21 en prácticamente todo el llano, acompañada por ráfagas leves del sur de hasta 20 km/h.
Nubosidad hacia la noche y precipitaciones en cordillera
A partir de las 18 se prevé un incremento paulatino de la nubosidad sobre el noreste y el sur provincial. Recién después de las 21 podrían registrarse las primeras precipitaciones débiles en el llano, fenómeno que quedará acotado exclusivamente al departamento de Malargüe.
En la alta montaña, en cambio, el escenario será más complejo. Si bien la mañana comenzó con cielo seminublado en el sector norte, desde las 14 volverá a instalarse el mal tiempo con precipitaciones débiles en los tramos central y norte de la cordillera, condiciones que persistirán durante toda la madrugada del lunes.
Cómo estará el tiempo el lunes 23 de noviembre
Para el inicio de la semana se espera un desmejoramiento más generalizado en toda la provincia bajo monitoreo de Defensa Civil:
- Tormentas y probable granizo: desde las 2 de la madrugada se prevén lluvias en la zona este y el sur provincial. A partir de las 14, la inestabilidad se extenderá al Gran Mendoza y al Valle de Uco, donde podrían darse los fenómenos de mayor intensidad durante la tarde, sin descartar la caída de granizo.
- Viento y temperaturas: soplará viento sur de intensidad débil a moderada desde las 11 en el Sur y a partir de las 14 en el Norte y Este, extendiéndose hasta las 22. La máxima bajará levemente para ubicarse entre los 24°C y 25°C, con mínimas de 12°C en Malargüe y 16°C en el resto del llano.
- Alta montaña: Continuarán las precipitaciones en los sectores Norte y Central durante gran parte del día, con una mejora recién hacia las 23.
En pocas palabras
- Domingo agradable: el llano de Mendoza disfrutará de un día despejado con temperaturas máximas de hasta 30°C.
- Mal tiempo en montaña: se esperan lluvias débiles en alta montaña a partir de las 14.
- Lunes con tormentas: se pronostican tormentas y posible granizo para toda la provincia, especialmente en el Gran Mendoza y Valle de Uco.