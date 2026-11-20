El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un fin de semana dinámico, con ascensos y descensos de temperatura acompañados por viento y episodios de inestabilidad en gran parte del territorio provincial. De acuerdo con los informes oficiales de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura en Mendoza oscilará entre jornadas agradables y picos veraniegos que alcanzarán los 33 °C.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian calor de hasta 33 °C, ráfagas de casi 60 km/h y tormentas
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan un fin de semana con marcados cambios térmicos en la provincia
Viernes 20 de noviembre: jornada agradable y ráfagas por la tarde
El cierre de la semana laboral se presenta con condiciones estables y un ambiente templado en todo el llano mendocino. Para este viernes 20 de noviembre, Contingencias Climáticas prevé cielo parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este y precipitaciones débiles en cordillera, estimando una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C.
Por su parte, el reporte del Servicio Meteorológico Nacional sitúa la máxima en 24 °C tras una mínima de 17 °C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvias casi nula de entre el 0% y el 10%. El organismo nacional advierte además por ráfagas de viento del sudeste de entre 42 y 50 km/h durante la tarde, que luego perderán intensidad hacia la noche.
Sábado 21 de noviembre: calor de 33 °C, tormentas y viento de hasta 59 km/h
La primera jornada del descanso semanal mostrará marcados contrastes según ambos organismos oficiales. En el plano provincial, Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con ascenso de la temperatura hasta llegar a una máxima de 33 °C y una mínima de 16 °C, acompañado por vientos moderados del sector norte y precipitaciones en cordillera.
En cambio, el SMN proyecta para el sábado una jornada más fresca e inestable en el Gran Mendoza, con 27 °C de máxima y 16 °C de mínima. El informe nacional detalla probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas (entre 10% y 40%) desde la mañana hasta la noche, sumando viento del sudeste con ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde que se intensificarán hasta alcanzar entre 51 y 59 km/h en horas nocturnas.
Domingo 22 y lunes 23 de noviembre: alivio temporario y nuevo ascenso térmico
El domingo 22 de noviembre traerá un moderado alivio en los termómetros tras el paso de la inestabilidad. Contingencias Climáticas anuncia nubosidad variable con descenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, fijando una máxima de 27 °C y una mínima de 17 °C. En sintonía, el SMN prevé una mañana fresca con 13 °C de mínima y probabilidad de chaparrones aislados (10% a 40%), mejorando hacia la tarde y la noche con cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de lluvia y una máxima de 26 °C.
Finalmente, el arranque de la próxima semana volverá a mostrar registros cálidos en toda la región. Para el lunes 23 de noviembre, el ente provincial estima nubosidad variable con ascenso de la temperatura hasta los 32 °C de máxima (mínima de 19 °C) y vientos moderados del noreste. A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana parcialmente nublada con 14 °C de mínima y una tarde-noche con 28 °C de máxima y regreso de las tormentas aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.
En pocas palabras
- Finde XL: El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa cambios térmicos, viento y tormentas.
- Jornada a jornada: Se esperan máximas de hasta 33 °C el sábado, con ráfagas de casi 60 km/h y chaparrones.
- Proyecciones: El domingo y lunes prevén un respiro térmico seguido de un nuevo ascenso con probabilidad de tormentas aisladas.