Sábado 21 de noviembre: calor de 33 °C, tormentas y viento de hasta 59 km/h

La primera jornada del descanso semanal mostrará marcados contrastes según ambos organismos oficiales. En el plano provincial, Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con ascenso de la temperatura hasta llegar a una máxima de 33 °C y una mínima de 16 °C, acompañado por vientos moderados del sector norte y precipitaciones en cordillera.

En cambio, el SMN proyecta para el sábado una jornada más fresca e inestable en el Gran Mendoza, con 27 °C de máxima y 16 °C de mínima. El informe nacional detalla probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas (entre 10% y 40%) desde la mañana hasta la noche, sumando viento del sudeste con ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde que se intensificarán hasta alcanzar entre 51 y 59 km/h en horas nocturnas.

Domingo 22 y lunes 23 de noviembre: alivio temporario y nuevo ascenso térmico

El domingo 22 de noviembre traerá un moderado alivio en los termómetros tras el paso de la inestabilidad. Contingencias Climáticas anuncia nubosidad variable con descenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, fijando una máxima de 27 °C y una mínima de 17 °C. En sintonía, el SMN prevé una mañana fresca con 13 °C de mínima y probabilidad de chaparrones aislados (10% a 40%), mejorando hacia la tarde y la noche con cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de lluvia y una máxima de 26 °C.

Finalmente, el arranque de la próxima semana volverá a mostrar registros cálidos en toda la región. Para el lunes 23 de noviembre, el ente provincial estima nubosidad variable con ascenso de la temperatura hasta los 32 °C de máxima (mínima de 19 °C) y vientos moderados del noreste. A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana parcialmente nublada con 14 °C de mínima y una tarde-noche con 28 °C de máxima y regreso de las tormentas aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.