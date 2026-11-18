En sintonía, el informe del SMN para el jueves sitúa el termómetro en 26 °C de máxima y 15 °C de mínima, detallando la probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones durante la madrugada y la mañana (10% a 40%). Hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas con el mismo porcentaje de probabilidad, acompañadas por ráfagas de viento del este de entre 42 y 50 km/h en horas nocturnas.

Este lunes será una jornada típica de primavera, según anticipó el pronóstico del tiempo en Mendoza. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Viernes y fin de semana: regreso del buen tiempo sin calor agobiante

A partir del viernes 20 de noviembre, la atmósfera recuperará su estabilidad en las zonas urbanas del llano. Contingencias Climáticas pronostica un día parcialmente nublado con poco cambio térmico, vientos leves del este y precipitaciones débiles en cordillera, con una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C. El SMN coincide en un viernes mayormente a parcialmente nublado sin lluvias significativas (0% a 10%), estimando 24 °C de máxima y 14 °C de mínima.

De cara al descanso semanal, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa excelentes condiciones para disfrutar al aire libre en Mendoza. Tanto el sábado 21 como el domingo 22 de noviembre se presentarán con cielo parcialmente a mayormente nublado, escasa a nula probabilidad de precipitaciones (entre 0% y 10%) y vientos suaves a moderados de direcciones variables. En ambas jornadas, la temperatura en Mendoza partirá desde una mínima de 16 °C hasta alcanzar una máxima muy agradable de 27 °C.