El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una segunda mitad de semana marcada por temperaturas agradables, nubosidad variable y un breve episodio de inestabilidad antes del descanso semanal. De acuerdo con los reportes oficiales de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el llano mendocino evitará los picos de calor sofocante y mantendrá registros térmicos moderados en todos los oasis productivos.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian tormentas, ráfagas de viento y un fin de semana con temperaturas agradables
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan jornadas templadas en el llano, con un repunte térmico hacia los 30 °C y tormentas aisladas durante el jueves
Miércoles y jueves: repunte térmico, tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h
Este miércoles 18 de noviembre transcurre con un ambiente sumamente agradable en toda la provincia. Contingencias Climáticas prevé nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este y precipitaciones débiles en cordillera, con una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C. Por su parte, el SMN estima una jornada con cielo parcialmente a mayormente nublado y una probabilidad de lluvias casi nula (0% a 10%), proyectando 25 °C de máxima tras una mínima fresca de 13 °C.
Las condiciones cambiarán durante el jueves 19 de noviembre, jornada que concentrará la mayor actividad meteorológica de la semana. El organismo provincial anuncia nubosidad variable con ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 30 °C y una mínima de 15 °C, advirtiendo por tormentas en el sur y este provincial, precipitaciones débiles en alta montaña y vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche.
En sintonía, el informe del SMN para el jueves sitúa el termómetro en 26 °C de máxima y 15 °C de mínima, detallando la probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones durante la madrugada y la mañana (10% a 40%). Hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas con el mismo porcentaje de probabilidad, acompañadas por ráfagas de viento del este de entre 42 y 50 km/h en horas nocturnas.
Viernes y fin de semana: regreso del buen tiempo sin calor agobiante
A partir del viernes 20 de noviembre, la atmósfera recuperará su estabilidad en las zonas urbanas del llano. Contingencias Climáticas pronostica un día parcialmente nublado con poco cambio térmico, vientos leves del este y precipitaciones débiles en cordillera, con una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C. El SMN coincide en un viernes mayormente a parcialmente nublado sin lluvias significativas (0% a 10%), estimando 24 °C de máxima y 14 °C de mínima.
De cara al descanso semanal, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa excelentes condiciones para disfrutar al aire libre en Mendoza. Tanto el sábado 21 como el domingo 22 de noviembre se presentarán con cielo parcialmente a mayormente nublado, escasa a nula probabilidad de precipitaciones (entre 0% y 10%) y vientos suaves a moderados de direcciones variables. En ambas jornadas, la temperatura en Mendoza partirá desde una mínima de 16 °C hasta alcanzar una máxima muy agradable de 27 °C.
En pocas palabras
- Repunte térmico y tormentas: Anticipan temperaturas de hasta 30°C y ráfagas de viento de 50 km/h el jueves.
- Condiciones agradables: El viernes y el fin de semana prometen buen tiempo con máximas de 27°C.
- Estabilidad climática: El Servicio Meteorológico Nacional prevé baja probabilidad de lluvias para sábado y domingo.