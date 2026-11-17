Los fanáticos del helado tienen una cita imperdible en Mendoza. Este miércoles 18 de noviembre se realizará una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una propuesta que permitirá disfrutar de una de las promociones más esperadas del año: dos cuartos de kilo de helado al precio de uno. En esta oportunidad, ocho locales de la provincia se sumarán a la iniciativa, que busca destacar la producción artesanal y el trabajo de los maestros heladeros.
La actividad comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de cada establecimiento adherido. Se trata de la décima edición de este evento, organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que reunirá a más de 500 heladerías de distintos puntos del país.
Dónde conseguir 2x1 en la Noche de las Heladerías en Mendoza
Quienes quieran aprovechar la promoción podrán acercarse a ocho establecimientos distribuidos en diferentes departamentos de Mendoza. La lista incluye a:
- Angelini, ubicada en Padre Vázquez 217, Maipú
- Colonial, con dos sucursales participantes: Colectora Sur 2137, local 10, del Centro Comercial Paso, y Viamonte 3459, en Chacras de Coria
- Ferruccio Soppelsa, en Emilio Civit 2, Ciudad de Mendoza
- Heladería Coco Alvear, en avenida Alvear Oeste 750
- La Parrala, en Colón 83, Godoy Cruz
- Heladería Piré, en avenida Alvear Oeste 498
- San Nicolás, en avenida Belgrano 665, Tupungato
Es importante tener en cuenta que la promoción estará sujeta a la disponibilidad de cada comercio. Además, los establecimientos podrán establecer límites de compra por persona, por lo que conviene consultar las condiciones antes de realizar el pedido.
Por ejemplo, la heladería Feruccio Soppelsa publicó en su cuenta de Instagram: "Promo válida el 18/11/2026 en todos los locales de Ferruccio Soppelsa de 19 a 23 h. Con la compra de 1/4 de kilo de helado, te llevás otro igual. 1 promoción por persona. Beneficio no válido para PedidosYa".
Maní Split, el sabor especial de esta edición
La Noche de las Heladerías 2026 también tendrá una novedad gastronómica: el lanzamiento de Maní Split. Se trata de una combinación de crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, láminas de chocolate y cristales de sal.
Esta creación forma parte de la campaña “El sabor de lo nuestro”, que busca destacar los ingredientes nacionales y la identidad de la heladería artesanal argentina.
La celebración se desarrollará en el marco de la "Semana del Auténtico Helado Artesanal", que comenzó el pasado 16 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22. Para quienes quieran aprovechar el 2x1, lo recomendable es organizar la visita con anticipación, ya que se esperan filas en los horarios de mayor concurrencia.
En pocas palabras
- Noche de las Heladerías: Este miércoles 18 de noviembre se celebra en Mendoza con promoción 2x1 en helado artesanal.
- Promoción válida: Ocho heladerías mendocinas ofrecerán dos cuartos de helado al precio de uno desde las 19.
- Novedad: Se lanza el sabor Maní Split, una creación especial para esta edición.