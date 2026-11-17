Angelini, ubicada en Padre Vázquez 217, Maipú

Colonial, con dos sucursales participantes: Colectora Sur 2137, local 10, del Centro Comercial Paso, y Viamonte 3459, en Chacras de Coria

Ferruccio Soppelsa, en Emilio Civit 2, Ciudad de Mendoza

Heladería Coco Alvear, en avenida Alvear Oeste 750

La Parrala, en Colón 83, Godoy Cruz

Heladería Piré, en avenida Alvear Oeste 498

San Nicolás, en avenida Belgrano 665, Tupungato

Es importante tener en cuenta que la promoción estará sujeta a la disponibilidad de cada comercio. Además, los establecimientos podrán establecer límites de compra por persona, por lo que conviene consultar las condiciones antes de realizar el pedido.

Por ejemplo, la heladería Feruccio Soppelsa publicó en su cuenta de Instagram: "Promo válida el 18/11/2026 en todos los locales de Ferruccio Soppelsa de 19 a 23 h. Con la compra de 1/4 de kilo de helado, te llevás otro igual. 1 promoción por persona. Beneficio no válido para PedidosYa".

Noche de las Heladerías.

Maní Split, el sabor especial de esta edición

La Noche de las Heladerías 2026 también tendrá una novedad gastronómica: el lanzamiento de Maní Split. Se trata de una combinación de crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, láminas de chocolate y cristales de sal.

Esta creación forma parte de la campaña “El sabor de lo nuestro”, que busca destacar los ingredientes nacionales y la identidad de la heladería artesanal argentina.

La celebración se desarrollará en el marco de la "Semana del Auténtico Helado Artesanal", que comenzó el pasado 16 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22. Para quienes quieran aprovechar el 2x1, lo recomendable es organizar la visita con anticipación, ya que se esperan filas en los horarios de mayor concurrencia.