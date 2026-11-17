Sigue en terapia intensiva pero está mejorando

Yolanda Zapata lleva diez días en terapia intensiva, pero está mejorando.

La mujer continúa bajo seguimiento médico en el Hospital Central. Uno de los avances más importantes es que ya no necesita asistencia respiratoria mecánica ya que fue extubada y está lúcida.

Además, los médicos realizaron varias limpiezas quirúrgicas para tratar las graves heridas que sufrió en los brazos durante el ataque. Según indicaron, viene evolucionando positivamente, aunque todavía requiere controles permanentes y permanece en terapia intensiva.

El riesgo de complicaciones no desapareció, por lo que el equipo médico mantiene la cautela. De todos modos, la evolución representa una mejora respecto del cuadro inicial, cuando Yolanda ingresó al hospital con múltiples lesiones, fracturas y una hemorragia subaracnoidea.

Cómo ocurrió el ataque del perro a la cuidadora

Yolanda trabajaba desde hacía aproximadamente cuatro años en la casa de una mujer de 88 años a quien asistía y cuidaba. el día del ataque llegó hasta la vivienda, ubicada en La Dormida, Santa Rosa, para cumplir con sus tareas. Allí fue mordida por el perro de la propiedad, un animal mestizo de tamaño mediano que ya la conocía.

Una de las versiones sobre lo ocurrido, que no fue confirmada oficialmente, indica que la anciana se habría caído y que, cuando Yolanda se acercó para ayudarla, el perro reaccionó de manera inesperada y la atacó. Las mordeduras le provocaron heridas de extrema gravedad y una importante pérdida de sangre.

Inicialmente fue trasladada al Hospital Arenas Raffo, pero debido a la gravedad de su estado fue derivada de urgencia en el helicóptero Halcón III de la Policía al Hospital Central, donde continúa internada.