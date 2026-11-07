Pidieron cadena de oración para Yolanda Zapata, la mujer mordida por un perro en Santa Rosa

Mirta Yolanda Zapata es una mujer de 59 años que se dedicaba a cuidar a una anciana y fue mordida por su perro en Santa Rosa. El animal le provocó gravísimas heridas por las que ahora se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Central, en Ciudad.
Pero para sus vecinos y allegados, es "Mirtita" o "Yoli", una mujer amable con la que se cruzan a diario y quieren mucho. Eso es lo que expresan en los comentarios de cada nota que aparece en las redes sociales por su caso.
Pero sus seres queridos no se conforman con desearle que se recupere, sino que necesitaron unirse para rezar por ella. Así fue que enviaron una convocatoria por redes sociales para pedir por su salud.
La mujer permanece intubada y en terapia intensiva
Según el parte médico del Hospital Central, la paciente ingresó con múltiples lesiones en el rostro, el cuero cabelludo, los brazos, las manos y las piernas. También sufrió fracturas en los miembros superiores, que fueron estabilizadas, y una hemorragia subaracnoidea que, por el momento, no requiere intervención quirúrgica.
Tras las primeras intervenciones, quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece intubada y bajo monitoreo permanente. Si bien se encuentra hemodinámicamente estable, los médicos siguen de cerca la evolución de las lesiones en los brazos para evitar que se agraven. También controlan minuciosamente las heridas por el alto riesgo de infección. Su pronóstico es reservado.
Cómo ocurrió el ataque del perro a la cuidadora
Yolanda trabajaba desde hacía aproximadamente cuatro años en la casa de una anciana a quien asistía y cuidaba. El miércoles llegó hasta la vivienda, ubicada en Santa Rosa, para atenderla. Allí fue atacada por el perro de la propiedad, un animal mestizo de tamaño mediano que ya la conocía. Por esa relación previa, la cuidadora no le tenía miedo y no esperaba una reacción agresiva.
Una de las versiones sobre lo ocurrido, que todavía no fue confirmada oficialmente, indica que la anciana se habría caído y que, cuando la mujer se acercó para ayudarla, el perro reaccionó de manera inesperada y la atacó. El animal le provocó múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central.
En pocas palabras
- Yolanda Zapata: la mujer de 59 años está internada en terapia intensiva tras ser mordida por un perro.
- Estado de salud: sufrió múltiples lesiones, fracturas y riesgo de infección o amputación; se encuentra intubada y con pronóstico reservado.
- Contexto del ataque: fue mordida al asistir a la dueña del animal, una anciana de 88 años, en su domicilio.