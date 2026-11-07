Nuevas pautas médicas sobre la menopausia y el bienestar de la mujer

Nuevas pautas médicas sobre la menopausia

APNews publicó las guías publicadas por el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) reevalúan las alternativas terapéuticas disponibles para acompañar esta etapa biológica:

Terapias hormonales como primera línea: las evidencias científicas actuales respaldan el uso de estrógenos y progestágenos en dosis personalizadas, destacando que los beneficios superan a los riesgos en pacientes menores de 60 años o dentro de los diez años posteriores al inicio de la menopausia .

las evidencias científicas actuales respaldan el uso de estrógenos y progestágenos en dosis personalizadas, destacando que los beneficios superan a los riesgos en pacientes menores de 60 años o dentro de los diez años posteriores al inicio de la . Tratamientos no hormonales innovadores: para quienes presentan contraindicaciones médicas, se destacan medicamentos que actúan directamente sobre los receptores cerebrales que regulan la temperatura corporal.

para quienes presentan contraindicaciones médicas, se destacan medicamentos que actúan directamente sobre los receptores cerebrales que regulan la temperatura corporal. Abordaje integral del estilo de vida: se reconoce la efectividad de terapias complementarias como la terapia cognitivo-conductual, la actividad física regular y la higiene del sueño para preservar la salud psicoemocional.

Decisiones informadas para cuidar la salud en la menopausia

Los especialistas insisten en la importancia de consultar con profesionales acreditados para evitar la desinformación en redes sociales y diseñar un plan a medida: