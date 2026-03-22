Menopausia: el proceso que afecta a más de 1.200 millones de mujeres en todo el mundo

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Una proyección de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que la menopausia alcanzaría a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, mientras que en el caso de la Argentina, se estima que unas 5 millones de mujeres se encuentran atravesando esta etapa de sus vidas.

En relación a los síntomas, pueden ser muy distintos en cada mujer: sofocones, sudoración nocturna, trastornos del sueño, cambios en el ánimo, sequedad vaginal o alteraciones en la libido son los frecuentes. Aunque muchas veces se minimizan, no deben naturalizarse, ya que, tienen tratamiento y pueden mejorar las condiciones de vida de quienes la sufren.

En ese sentido, la menopausia no se limita solo a los sofocones ni a a situaciones de insomnio, sino que la baja de estrógenos impacta en todo el organismo, lo que provoca una modificación en el perfil cardiovascular, aumenta el riesgo de osteoporosis y pueden aparecer cambios emocionales, por lo que en esta etapa es fundamental reforzar los controles médicos y fomentar hábitos saludables.

La especialista recomienda a aquellas mujeres que presentan síntomas de menopausia “alimentación equilibrada, ejercicio de fuerza y actividad aeróbica regular que ayudan a proteger los huesos y el corazón, mientras que evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y sostener chequeos médicos periódicos también marcan la diferencia”.

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“En la actualidad existen múltiples opciones terapéuticas, desde tratamientos hormonales -en casos de estar indicados- hasta alternativas no hormonales y terapias locales. La decisión siempre debe ser personalizada”, aseguró la ginecóloga.

La doctora Valko explicó además que “a partir de contar con información confiable y acompañamiento profesional, la menopausia puede vivirse con bienestar. No es el fin de nada: es una nueva etapa que merece ser transitada con salud y calidad de vida”.