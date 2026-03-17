Expertos buscan transformar botellas de plástico en un medicamento para la enfermedad del Parkinson

Pero ahora, gracias al gran poder y conciencia que genera el reciclaje, las cosas podrían ser diferentes en parte por el gran avance de la ciencia respecto a esto. Investigadores provenientes de Escocia, consiguieron transformar botellas de plástico usadas y desechadas para convertirlas en un medicamento esencial para tratar la enfermedad de Parkinson.

bacterias Científicos utilizan bacterias para convertir residuos plásticos comunes en L-DOPA, en uno de los principales fármacos contra la enfermedad de Parkinson.

La investigación busca transformar el PET, un tipo de plástico transparente, ligero, fuerte, seguro, irrompible y reciclable, mediante procesos químicos y biotecnológicos para obtener moléculas valiosas. Algunas de estas sustancias pueden utilizarse en la producción de compuestos farmacéuticos que hoy se emplean para tratar enfermedades neurológicas. Según Infobae, lo que buscan es trasformar el plástico de envases comunes en L-DOPA, que es uno de los principales tratamientos para el Parkinson.

Basicamente es como si la bacteria Escherichia coli puede transformar ácido tereftálico (una molécula derivada del plástico PET en botellas y envases) en el principio activo del paracetamol. El procedimiento se parece a la fermentación de la cerveza, que se lleva a cabo a temperatura ambiente y genera emisiones mínimas, en claro contraste con los métodos industriales tradicionales, que dependen del petróleo y emiten gases de efecto invernadero.

Sin embargo, aunque los resultados iniciales son prometedores, los investigadores advierten que todavía quedan varios pasos antes de que este proceso llegue a aplicarse a gran escala. Pero genera una esperanza prometedora.