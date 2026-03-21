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Distinción empresarial

Una experta en tecnología fue premiada por la FEM como Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026

Patricia Soria, creadora de QuienVino, recibió el reconocimiento en un evento que apuntó al financiamiento, capacitación y redes para empresas lideradas por mujeres

Paola Alé
Editado por Paola Alé
Patricia Sosa, la empresaria distinguida por la FEM.

Patricia Sosa, la empresaria distinguida por la FEM.

La Federación Económica de Mendoza (FEM) otorgó el premio a Patricia Soria como Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026. El reconocimiento apunta a su trayectoria y al desarrollo de QuienVino, una app que se posiciona en la gestión de recursos humanos.

La entrega se dio este viernes en un encuentro que combinó premiación, capacitaciones y presentación de herramientas de financiamiento para impulsar proyectos liderados por mujeres en la provincia.

El reconocimiento a la innovación

Soria es parte de una nueva generación de empresarias mendocinas que cruzan tecnología y negocios. Con su startup QuienVino, logró instalar una herramienta para mejorar la gestión de recursos humanos en empresas de distintos rubros.

Tras recibir el premio, destacó el valor del reconocimiento y el trabajo del equipo. “Es un honor inmenso recibir este reconocimiento de la FEM. Nos motiva a seguir impulsando la transformación digital en recursos humanos”, señaló.

También remarcó la importancia de visibilizar el rol de las mujeres en tecnología y el impacto que eso puede tener en nuevas generaciones.

FEM
Patricia Soria (centro) junto a otras mujeres premiadas y a directivos de la FEM.

Patricia Soria (centro) junto a otras mujeres premiadas y a directivos de la FEM.

Una jornada con financiamiento y capacitación

El encuentro no se limitó a la entrega de premios. Durante la jornada se presentaron líneas de financiamiento destinadas a mujeres, impulsadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de acompañar proyectos en etapa de crecimiento.

Además, hubo espacios de formación. Se abordaron temas como negocios internacionales y liderazgo, con exposiciones orientadas a fortalecer herramientas para el desarrollo empresarial de mujeres.

Otras distinciones a mujeres referentes

En el mismo evento, la FEM también reconoció a otras referentes. Elba Alicia Caraballo fue distinguida en la categoría Mujer Inspiración por su empresa "Mujeres de la Viña", mientras que María Silvina Pietrelli recibió el premio a la Trayectoria por su trabajo en Constructora Horizonte.

La actividad fue organizada por la Comisión de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la FEM junto con la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo femenino en la provincia.

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