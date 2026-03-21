La Federación Económica de Mendoza (FEM) otorgó el premio a Patricia Soria como Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026. El reconocimiento apunta a su trayectoria y al desarrollo de QuienVino, una app que se posiciona en la gestión de recursos humanos.
Una experta en tecnología fue premiada por la FEM como Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026
Patricia Soria, creadora de QuienVino, recibió el reconocimiento en un evento que apuntó al financiamiento, capacitación y redes para empresas lideradas por mujeres
La entrega se dio este viernes en un encuentro que combinó premiación, capacitaciones y presentación de herramientas de financiamiento para impulsar proyectos liderados por mujeres en la provincia.
El reconocimiento a la innovación
Soria es parte de una nueva generación de empresarias mendocinas que cruzan tecnología y negocios. Con su startup QuienVino, logró instalar una herramienta para mejorar la gestión de recursos humanos en empresas de distintos rubros.
Tras recibir el premio, destacó el valor del reconocimiento y el trabajo del equipo. “Es un honor inmenso recibir este reconocimiento de la FEM. Nos motiva a seguir impulsando la transformación digital en recursos humanos”, señaló.
También remarcó la importancia de visibilizar el rol de las mujeres en tecnología y el impacto que eso puede tener en nuevas generaciones.
Una jornada con financiamiento y capacitación
El encuentro no se limitó a la entrega de premios. Durante la jornada se presentaron líneas de financiamiento destinadas a mujeres, impulsadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de acompañar proyectos en etapa de crecimiento.
Además, hubo espacios de formación. Se abordaron temas como negocios internacionales y liderazgo, con exposiciones orientadas a fortalecer herramientas para el desarrollo empresarial de mujeres.
Otras distinciones a mujeres referentes
En el mismo evento, la FEM también reconoció a otras referentes. Elba Alicia Caraballo fue distinguida en la categoría Mujer Inspiración por su empresa "Mujeres de la Viña", mientras que María Silvina Pietrelli recibió el premio a la Trayectoria por su trabajo en Constructora Horizonte.
La actividad fue organizada por la Comisión de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la FEM junto con la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo femenino en la provincia.