Una experta en tecnología fue premiada por la FEM como Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026

Tras recibir el premio, destacó el valor del reconocimiento y el trabajo del equipo. “Es un honor inmenso recibir este reconocimiento de la FEM. Nos motiva a seguir impulsando la transformación digital en recursos humanos”, señaló.

También remarcó la importancia de visibilizar el rol de las mujeres en tecnología y el impacto que eso puede tener en nuevas generaciones.

FEM Patricia Soria (centro) junto a otras mujeres premiadas y a directivos de la FEM. Gentileza FEM

Una jornada con financiamiento y capacitación

El encuentro no se limitó a la entrega de premios. Durante la jornada se presentaron líneas de financiamiento destinadas a mujeres, impulsadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de acompañar proyectos en etapa de crecimiento.

Además, hubo espacios de formación. Se abordaron temas como negocios internacionales y liderazgo, con exposiciones orientadas a fortalecer herramientas para el desarrollo empresarial de mujeres.

Otras distinciones a mujeres referentes

En el mismo evento, la FEM también reconoció a otras referentes. Elba Alicia Caraballo fue distinguida en la categoría Mujer Inspiración por su empresa "Mujeres de la Viña", mientras que María Silvina Pietrelli recibió el premio a la Trayectoria por su trabajo en Constructora Horizonte.

La actividad fue organizada por la Comisión de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la FEM junto con la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo femenino en la provincia.