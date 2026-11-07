Ni potus ni lengua de suegra: la elegante planta de interior que tiene hojas que parecen pintadas a mano y no demanda cuidados de jardinería complejos

El ficus tineke es una variedad del Ficus elastica, también conocido como árbol del caucho. Su principal característica es el follaje variegado, es decir, presenta diferentes tonalidades distribuidas de manera irregular sobre cada hoja.

Ficus tineke.

Los sectores verdes se mezclan con manchas blancas, crema y, en algunos ejemplares, delicados tonos rosados. Esta particularidad hace que cada hoja tenga un diseño diferente, similar a una pintura realizada a mano.

Por su aspecto elegante, es una excelente opción para decorar livings, dormitorios y espacios de trabajo. Puede colocarse en una maceta decorativa sobre el suelo o en un rincón luminoso donde sus hojas se conviertan en un punto de atención.

A diferencia de otras plantas ornamentales, no necesita una poda frecuente para mantener una forma atractiva. Su crecimiento también permite incorporarla en ambientes donde se busca sumar volumen y vegetación sin recargar la decoración.

Esta variedad de ficus llega para destronar a la lengua de suegra o al potus.

Cómo cuidar el ficus tineke para que conserve sus hojas coloridas

Aunque es una planta fácil de mantener, necesita algunas condiciones específicas. Una de las más importantes es la iluminación: prefiere los ambientes luminosos con luz indirecta abundante. La exposición prolongada al sol intenso puede dañar sus hojas.

El riego es otro aspecto fundamental. El ficus tineke es sensible al exceso de humedad, por lo que conviene quedarse corto antes que excederse. Lo recomendable es comprobar que la capa superior del sustrato esté seca antes de volver a regar.

También necesita una maceta con buen drenaje para evitar que el agua quede acumulada alrededor de las raíces.

Durante los meses de crecimiento, se puede incorporar fertilizante para plantas de interior en cantidades moderadas. Además, limpiar las hojas con un paño húmedo ayuda a retirar el polvo y mantener su aspecto brillante.