Si tenés mosquiteros rotos o viejos, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

Una de las formas más útiles de aprovecharlas si están viejas es fabricar bolsas reutilizables para frutas y verduras. Para hacerlas, solo tenés que cortar rectángulos de tela, coser los bordes y dejar la parte de arriba abierta. Son livianas, duraderas y lavables, ideales para hacer las compras y conservar alimentos frescos.

Recicla la tela mosquitera con estas maravillosas ideas.

Otra gran idea es armar un secador casero de verduras al aire libre. Usando una caja de vino vieja o un marco de madera, se forra el fondo y los costados con red rígida, y se cubren los vegetales con la tela para que se sequen bien ventilados y protegidos de los insectos.

Además, podes usar la tela de mosquito como un organizador de aros o joyería con tan solo pegar el mosquitero a un marco de fotos y pasando los aros por los agujeritos para tenerlos siempre ordenados y a mano.

Por último, los mosquiteros son perfectos para armar cuadros decorativos y hasta para renovar cosas. Por ejemplo, sirven como funda para arreglar bolsos u otros objetos.