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Si tenés mosquiteros rotos o viejos, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

En casa puede haber un mosquitero que ya esté viejo, así que puedes convertirlo en un tesoro del reciclaje en menos de 5 minutos

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés mosquiteros rotos o viejos, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

Si tenés mosquiteros rotos o viejos, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

En algunas casas hay tela contra mosquitos en puertas y ventanas y con el paso de los años si no se cambian podrían romperse o ponerse viejos. Si es tu casa y tienes un mosquitero viejo, no lo tires. Son un tesoro del reciclaje y te enseñamos qué hacer con ellos.

Cuando los mosquiteros de las ventanas o puertas se ponen viejos o se rompen, no hace falta tirarlos a la basura. Pues su tela aún sirve ya que es un material liviano, resistente y lavable que podés transformar en objetos muy prácticos para la casa.

Reciclaje: cómo darle nuevo uso a un mosquitero viejo

Si tenes un mosquitero viejo no lo tires, es un tesoro del reciclaje.

Si tenes un mosquitero viejo no lo tires, es un tesoro del reciclaje.

Con la llegada del calor y del verano, los mosquitos y otros insectos vuelven a invadir las casas, pero para evitar picaduras y, al mismo tiempo, mantener las habitaciones frescas, cada vez más personas optan por ponerse manos a la obra con sus propias mosquiteras.

Una de las formas más útiles de aprovecharlas si están viejas es fabricar bolsas reutilizables para frutas y verduras. Para hacerlas, solo tenés que cortar rectángulos de tela, coser los bordes y dejar la parte de arriba abierta. Son livianas, duraderas y lavables, ideales para hacer las compras y conservar alimentos frescos.

Recicla la tela mosquitera con estas maravillosas ideas.

Recicla la tela mosquitera con estas maravillosas ideas.

Otra gran idea es armar un secador casero de verduras al aire libre. Usando una caja de vino vieja o un marco de madera, se forra el fondo y los costados con red rígida, y se cubren los vegetales con la tela para que se sequen bien ventilados y protegidos de los insectos.

Además, podes usar la tela de mosquito como un organizador de aros o joyería con tan solo pegar el mosquitero a un marco de fotos y pasando los aros por los agujeritos para tenerlos siempre ordenados y a mano.

Por último, los mosquiteros son perfectos para armar cuadros decorativos y hasta para renovar cosas. Por ejemplo, sirven como funda para arreglar bolsos u otros objetos.

En pocas palabras

  • Reciclaje de mosquiteros: los mosquiteros viejos o rotos pueden transformarse en objetos útiles para el hogar.
  • Usos prácticos: sirven para crear bolsas reutilizables, secadores de verduras, organizadores de joyería o elementos decorativos.
  • Beneficios: la tela es liviana, resistente y lavable, ideal para reducir residuos y darles una segunda vida.
Resumen generado por Thinkindot AI

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