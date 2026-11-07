Si tenés mosquiteros rotos o viejos, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

En algunas casas hay tela contra mosquitos en puertas y ventanas y con el paso de los años si no se cambian podrían romperse o ponerse viejos. Si es tu casa y tienes un mosquitero viejo, no lo tires. Son un tesoro del reciclaje y te enseñamos qué hacer con ellos.
Cuando los mosquiteros de las ventanas o puertas se ponen viejos o se rompen, no hace falta tirarlos a la basura. Pues su tela aún sirve ya que es un material liviano, resistente y lavable que podés transformar en objetos muy prácticos para la casa.
Reciclaje: cómo darle nuevo uso a un mosquitero viejo
Con la llegada del calor y del verano, los mosquitos y otros insectos vuelven a invadir las casas, pero para evitar picaduras y, al mismo tiempo, mantener las habitaciones frescas, cada vez más personas optan por ponerse manos a la obra con sus propias mosquiteras.
Una de las formas más útiles de aprovecharlas si están viejas es fabricar bolsas reutilizables para frutas y verduras. Para hacerlas, solo tenés que cortar rectángulos de tela, coser los bordes y dejar la parte de arriba abierta. Son livianas, duraderas y lavables, ideales para hacer las compras y conservar alimentos frescos.
Otra gran idea es armar un secador casero de verduras al aire libre. Usando una caja de vino vieja o un marco de madera, se forra el fondo y los costados con red rígida, y se cubren los vegetales con la tela para que se sequen bien ventilados y protegidos de los insectos.
Además, podes usar la tela de mosquito como un organizador de aros o joyería con tan solo pegar el mosquitero a un marco de fotos y pasando los aros por los agujeritos para tenerlos siempre ordenados y a mano.
Por último, los mosquiteros son perfectos para armar cuadros decorativos y hasta para renovar cosas. Por ejemplo, sirven como funda para arreglar bolsos u otros objetos.
En pocas palabras
- Reciclaje de mosquiteros: los mosquiteros viejos o rotos pueden transformarse en objetos útiles para el hogar.
- Usos prácticos: sirven para crear bolsas reutilizables, secadores de verduras, organizadores de joyería o elementos decorativos.
- Beneficios: la tela es liviana, resistente y lavable, ideal para reducir residuos y darles una segunda vida.