Si tenés una reposera rota o vieja, tenés un tesoro: cómo darle una segunda vida en 5 minutos

Las reposeras con protagonistas indiscutibles de cualquier verano, pero su uso puede hacer que se desgasten o rompan. Por eso si es tu caso y tienes alguna guardada en casa que ya no esté en condiciones de ser usada, conviertela en un tesoro el reciclaje.
Reutilizar estas reposeras o sillas evita que terminen en la basura, generando un ahorro económico inmediato para la casa y además contribuye al cuidado del medio ambiente. Lo más importante es que se pueden transformar en objetos útiles o decorativos con un toque personal y sostenible.
Reciclaje: cómo transformar las reposeras viejas o rotas en un tesoro
El auge del reciclaje casero sigue siendo una buena opción para renovar los objetos viejos o prolongar su vida útil. En este caso por al desgaste del uso frecuente y del paso de las temporadas, recuperar reposeras o sillas de verano deterioradas es una alternativa sumamente accesible que combina diseño, funcionalidad y un gran ahorro.
En caso de que la estructura metálica siga intacta, la mejor forma de reutilizarla es confeccionar un nuevo tejido. Entonces lo que hay que hacer es retirar el material viejo con tijeras, remover la malla plástica deteriorada de la silla, empleando el destornillador si alguna presilla resulta difícil de soltar.
En caso de que no, también se puede lijar y pintar la estructura metálica.
Ahora hay que elegir un hilo, atarlo con un nudo doble en la barra superior dejando cinco metros de margen y enrollarlo sucesivamente entre la barra superior y la inferior del asiento, pasando por debajo del caño central. Si el hilo se acaba o se quiere alternar colores, atar nudos dobles dejando extremos para esconder, cubriendo todo el ancho.
Luego hay que tejer de derecha a izquierda intercalando cordones para generar un estampado. Entonces el diseño triangular en la reposera o silla se logra dejando cuatro cuerdas libres en la primera fila de ida y vuelta, luego ocho y así sucesivamente hasta alcanzar el vértice.
Una vez terminado el proceso, hay que tensar firmemente los sectores flojos, rematar con nudos dobles resistentes en los extremos y camuflar las colas de hilo dentro de la trama. De esta forma, con tan solo algunos elementos y un poco de creatividad podrás tener una nueva reposera o silla ideal para decorar tu jardín.
Beneficios de esta idea de reciclaje
- Evitar generar residuos innecesarios.
- Se les puede dar una segunda vida aunque la tela de la reposera se dañe por el sol, el clima, la arena o el mar.
- Gracias al reciclaje se les puede prolongar la vida útil o darle otro uso.
- Es económico y fácil de hacer.
En pocas palabras
- Reposeras viejas: conviértelas en un tesoro reciclándolas en menos de 5 minutos.
- Proceso de reciclaje: reutiliza la estructura metálica lijándola y pintándola, o tejiendo un nuevo asiento.
- Beneficios: evita residuos, ahorra dinero, es fácil de hacer y prolonga la vida útil del objeto.