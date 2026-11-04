Si tenés una reposera rota o vieja, tenés un tesoro: cómo darle una segunda vida en 5 minutos

En caso de que la estructura metálica siga intacta, la mejor forma de reutilizarla es confeccionar un nuevo tejido. Entonces lo que hay que hacer es retirar el material viejo con tijeras, remover la malla plástica deteriorada de la silla, empleando el destornillador si alguna presilla resulta difícil de soltar.

En caso de que no, también se puede lijar y pintar la estructura metálica.

Reposera reciclada y nueva.

Ahora hay que elegir un hilo, atarlo con un nudo doble en la barra superior dejando cinco metros de margen y enrollarlo sucesivamente entre la barra superior y la inferior del asiento, pasando por debajo del caño central. Si el hilo se acaba o se quiere alternar colores, atar nudos dobles dejando extremos para esconder, cubriendo todo el ancho.

Luego hay que tejer de derecha a izquierda intercalando cordones para generar un estampado. Entonces el diseño triangular en la reposera o silla se logra dejando cuatro cuerdas libres en la primera fila de ida y vuelta, luego ocho y así sucesivamente hasta alcanzar el vértice.

Una vez terminado el proceso, hay que tensar firmemente los sectores flojos, rematar con nudos dobles resistentes en los extremos y camuflar las colas de hilo dentro de la trama. De esta forma, con tan solo algunos elementos y un poco de creatividad podrás tener una nueva reposera o silla ideal para decorar tu jardín.

Beneficios de esta idea de reciclaje