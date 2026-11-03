Si tenés botellas de leche sin uso, tenés un tesoro: cómo usarlas para decorar tu casa

Muchas marcas de leche utilizan botellas para poner su producto y muchas casas hacen uso de ellas. Sin embargo, cuando se termina el producto, pocos saben que en realidad esas botellas son un tesoro del reciclaje y que guardarlas ayuda a darles una segunda vida dentro de tu hogar. Te contamos cómo.
Reutilizar las botellas de leche las convierte en un tesoro porque evita que terminen en la basura, generando un ahorro económico inmediato para la casa y además contribuye al cuidado del medio ambiente. Lo más importante es que se pueden transformar en objetos útiles o decorativos con un toque personal y sostenible.
Reciclaje: qué usos prácticos se les puede dar a las botellas de leche
Existen muchas opciones para aprovechar estas botellas en casa, entre ellas, que sirven para guardar y organizar pinturas, pinceles o diferentes utensilios de cocina; con algo de imaginación, pueden emplearse como elementos de juego en familia o incluso convertirse en farolillos decorativos para exterior.
En este caso te contamos cómo transformar esta botella en faroles para iluminar terrazas o jardines, aportando calidez, color y buen gusto. Para confeccionar estos farolillos decorativos, el paso a paso es sencillo.
- Lava bien la botella de leche y elimina las etiquetas o restos de líquido.
- Con la ayuda de un cúter, abre un rectángulo o la forma que desees en el centro de la botella, repitiendo el corte en ambos lados.
- Con pegamento y papel, refuerza la estructura plástica y píntala después con mayor facilidad con acrílico o témperas.
- Ahora corta trozos de papel vegetal un poco más grandes que las aberturas y píntalos con pintura a la tiza al gusto.
- Por último, usa adhesivo decorativo y pinturas con tonos dorados para simular el acabado de un farol de calle clásico.
- Pega papel para tapar los agujeros, dejando libre la parte posterior, e introduce una vela a pilas en su interior para ambientar la terraza.
En pocas palabras
- Botellas de leche: un tesoro del reciclaje para reutilizar en casa y evitar que terminen en la basura.
- Usos decorativos: se pueden transformar en objetos útiles, como farolillos para iluminar terrazas o jardines.
- Proceso de creación: se lavan, se cortan, se refuerzan, se pintan y se decoran con papel y pintura para un acabado único.