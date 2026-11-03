Si tenés botellas de leche sin uso, tenés un tesoro: cómo usarlas para decorar tu casa

Reutilizar las botellas de leche las convierte en un tesoro porque evita que terminen en la basura, generando un ahorro económico inmediato para la casa y además contribuye al cuidado del medio ambiente. Lo más importante es que se pueden transformar en objetos útiles o decorativos con un toque personal y sostenible.

No tires las botellas de leche, son un tesoro del reciclaje.

Reciclaje: qué usos prácticos se les puede dar a las botellas de leche

Existen muchas opciones para aprovechar estas botellas en casa, entre ellas, que sirven para guardar y organizar pinturas, pinceles o diferentes utensilios de cocina; con algo de imaginación, pueden emplearse como elementos de juego en familia o incluso convertirse en farolillos decorativos para exterior.