Construyeron una casa con barro, botellas y postes de teléfono reciclados: cómo lo lograron

Para sentar las bases, y con el asesoramiento de un especialista, levantaron el terreno 1,80 metros con tierra y escombros para prevenir inundaciones de la zona cuya estructura central se apoyó en antiguos postes telefónicos recuperados.

A lo largo de cinco años de trabajar sin descanso, la construcción se transformó en una verdadera ayuda comunitaria. Vecinos, familiares y amigos se sumaron a preparar el barro y levantar los muros mediante la técnica de quincha, que combina varillas de madera, paja, arcilla y arena.

Cinco años de trabajo y la ayuda de amigos y vecinos.

Además, la familia fue recolectando botellas de vidrio que sirvieron para que se incrustaran en las paredes y así dejar pasar la luz natural, complementadas con aberturas de segunda mano y vidrios de parabrisas reciclados como ventanas.

Una vez que elaboraron pinturas artesanales a base de cal, aceite, arcilla, ceniza y baba de tuna, buscando que las paredes respiraran, a medida que la casa finalmente tomaba forma, María y Perico se encariñaron tanto con lo que habían levantado con sus propias manos que decidieron mudarse ellos mismos y convertirlo en su casa definitiva.

Actualmente la pareja vive allí y la casa cuenta con servicios de agua, gas, electricidad y una salamandra para el invierno, aprovechando el aislamiento térmico del barro.