Qué pasó dentro de la casa en la que hallaron los cuerpos de una joven y cuatro nenes

Inmediatamente después, el agresor arremetió con un arma blanca contra los menores de edad que estaban bajo el cuidado de la joven: su propio hijo Franco (4) y sus sobrinos Adriana (5) y Bruno (4). Los exámenes preliminares constataron que los tres pequeños sufrieron heridas cortantes en el cuello antes de que el fuego se propagara por los ambientes construidos con madera y nylon.

Una vez consumados los homicidios, el imputado habría iniciado el foco ígneo dentro de la casilla, donde aún permanecía con vida su bebé de seis meses, Bernardo Ávalos. El jefe policial indicó que el lactante no presentaba cortes de arma blanca y que la causa probable de su deceso fue la inhalación de monóxido de carbono.

Cuando las dotaciones de bomberos lograron sofocar el fuego, hallaron dos cuerpos calcinados en el sector más precario de la construcción y a una de las niñas recostada sobre una cama, junto al cuerpo de Rocío.

El intento de suicidio y el operativo para evitar un linchamiento

Tras desatar el fuego, Ávalos intentó quitarse la vida mediante ahorcamiento en el patio delantero del inmueble. Alrededor de las 6 de la mañana, los primeros móviles policiales arribaron al lugar y encontraron al hombre tendido en el pasto, inconsciente y con una marca de lazo visible en el cuello. A pocos metros, su madre sostenía en brazos al bebé de seis meses, quien llegó sin signos vitales al hospital local pese a las maniobras de reanimación.

En ese momento de extrema tensión, un grupo numeroso de vecinos del barrio Matadero intentó avanzar sobre el sospechoso al advertir la magnitud de lo sucedido. Romero remarcó que el personal policial debió formar un cordón de seguridad urgente y subir a Ávalos a un patrullero para evitar que fuera linchado por los frentistas enfurecidos.

Psicosis aguda, prendas incautadas y traslado penitenciario

El informe médico practicado tras su detención constató que el imputado presentaba un cuadro compatible con psicosis aguda, politraumatismos por golpes y signos clínicos de una posible intoxicación con estupefacientes. Asimismo, Romero aportó un dato surgido de las primeras entrevistas vecinales: allegados al entorno familiar declararon que, en las horas previas, el joven repetía que se encontraba “poseído por un demonio”, aunque la fuerza aclaró que se trata de un dicho testimonial y no de una justificación médica o pericial.

El jefe de policía confirmó además que Ávalos no contaba con antecedentes penales ni denuncias previas por violencia de género radicadas por la víctima.

En la escena del crimen, los peritos del Gabinete Científico incautaron elementos cruciales:

Un cuchillo de 27 centímetros con manchas hemáticas.

con manchas hemáticas. Dos tramos de soga , un encendedor y trozos de sábanas ensangrentadas.

, un encendedor y trozos de sábanas ensangrentadas. Tres teléfonos celulares hallados en el terreno.

hallados en el terreno. Un short deportivo negro con vivos rojos, secuestrado durante una diligencia en el hospital de Quitilipi donde fue atendido el acusado.

Por disposición del fiscal subrogante Gustavo Valero, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Sáenz Peña, el detenido fue dado de alta y trasladado de inmediato al Complejo Penitenciario N° II de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece bajo estricta vigilancia a la espera de los resultados definitivos de las cinco autopsias.