Compraron una casa y descubrieron que los esperaba cuatro palabras escalofriantes escritas en el sótano

Imagina ahorrar gran parte de tu vida para poder comprarte la casa de tus sueños junto a tu pareja y, mientras te estás mudando, encontrar un frase bastante peculiar que sorprendentemente estaba por fuera de cualquier plano. Así le ocurrió a una familia. ¿Qué decía?
El hecho pasó en Inglaterra a raíz de que una familia se llevó una gran sorpresa al comprar su casa propia: solo bastó explorar su interior para notar que algo no cuadraba con lo que se esperaban.
Una pareja compró una casa y en el sótano había unas palabras que les dedicaron
Hannah y Sam, una pareja de Inglaterra compraron en 2024 una propiedad construida en la década de 1840 con el sueño de restaurarla y convertirla en el hogar de su familia con tres hijos. Como la vivienda tenía que pasar por varios arreglos y cuidados, se pusieron manos a la obra con la renovación.
Sin embargo, mientras limpiaban y sacaban objetos acumulados en el sótano, uno de los sectores más deteriorados de la casa, se toparon con una escena que los paralizó. Grabadas en una pared descubrieron cuatro palabras en inglés que los dejaron atónitos: "Death walks behind you" traducido como "La muerte te sigue o camina detrás de ti".
La agencia inmobiliaria nunca les había advertido sobre la existencia de esas marcas, por lo que el impacto inicial les provocó un desconcierto inquietante al no reconocer de inmediato su procedencia. El temor de ellos empezó a irse cuando examinaron con detenimiento el resto de la habitación.
Al prender la luz y mirar alrededor, notaron que la tétrica frase no era una advertencia al azar para ellos, sino parte de un mural artístico repleto de pintura brillante y citas de grandes figuras del rock clásico.
Entre las paredes vieron nombres y referencias a bandas icónicas como Pink Floyd, Jimi Hendrix y Black Sabbath. Aquellas cuatro palabras correspondían en realidad a un tributo musical de anteriores ocupantes de la casa.
Aunque la humedad obligó a que tuvieran que retirar el revoque original de los muros, la pareja fotografió detalladamente cada inscripción para enmarcar las imágenes y colgarlas nuevamente en el sótano como recuerdo de su historia.
En pocas palabras
- Descubrimiento inesperado: una pareja encontró cuatro palabras escalofriantes grabadas en el sótano de su casa comprada en 1840.
- Contexto original: las palabras "Death walks behind you" formaban parte de un mural artístico dedicado a figuras del rock clásico.
- Hallazgo emotivo: a pesar de la humedad que obligó a retirar el revoque, la pareja preservó fotografías del mural como recuerdo.