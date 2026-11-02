Compraron una casa y descubrieron que los esperaba cuatro palabras escalofriantes escritas en el sótano

Sin embargo, mientras limpiaban y sacaban objetos acumulados en el sótano, uno de los sectores más deteriorados de la casa, se toparon con una escena que los paralizó. Grabadas en una pared descubrieron cuatro palabras en inglés que los dejaron atónitos: "Death walks behind you" traducido como "La muerte te sigue o camina detrás de ti".

La agencia inmobiliaria nunca les había advertido sobre la existencia de esas marcas, por lo que el impacto inicial les provocó un desconcierto inquietante al no reconocer de inmediato su procedencia. El temor de ellos empezó a irse cuando examinaron con detenimiento el resto de la habitación.

La frase que encontraron.

Al prender la luz y mirar alrededor, notaron que la tétrica frase no era una advertencia al azar para ellos, sino parte de un mural artístico repleto de pintura brillante y citas de grandes figuras del rock clásico.

Entre las paredes vieron nombres y referencias a bandas icónicas como Pink Floyd, Jimi Hendrix y Black Sabbath. Aquellas cuatro palabras correspondían en realidad a un tributo musical de anteriores ocupantes de la casa.

Aunque la humedad obligó a que tuvieran que retirar el revoque original de los muros, la pareja fotografió detalladamente cada inscripción para enmarcar las imágenes y colgarlas nuevamente en el sótano como recuerdo de su historia.