Suculenta cebra: por qué hay que tener una y en qué parte de la casa colocarla para atraer sus beneficios

Es por eso que puedes colocarla sobre un escritorio amplio, donde su tamaño moderado no estorbe y aporte vitalidad. En una repisa o mueble o cerca de una ventana para que aproveche la iluminación.

La sala de estar o un rincón de descanso dentro de la casa también es una ubicación próspera para esta suculenta. Pues si buscas potenciar la renovación y el equilibrio energético, la sala o una zona de relax son alternativas ideales.

La planta cebra es una suculenta decorativa fácil de cuidar y reproducir.

En la jardinería, esta planta se asocia con espacios que requieren una sensación de movimiento, frescura y flujo continuo. Además, cuando florece, sus espigas amarillas suman luminosidad y dinamismo al entorno donde todos conviven dentro de la casa, por eso sin duda es una planta excelente para sumar al hogar.

Factores a tener en cuenta antes de elegir su lugar en la casa

Para que conserve su belleza y armonize el espacio que le hayas elegido, la ubicación debe seguir los cuidados básicos de la planta: