Planta cebra: la suculenta decorativa que conquista hogares por su fácil cuidado y reproducción

En casa de quienes aman tener plantas, cuidarlas y admirarlas, de seguro hay una especie que no falta: la cebra, esa suculenta con hojas de pinta fina, color verde con franjas blancas y con un aspecto decorativo que embellece cualquier jardín o rincón de la casa.
La planta cebra se destaca en la botánica ornamental por su particular elegancia y su facilidad de cultivo. Conocida científicamente como Haworthiopsis attenuata, esta suculenta perenne se ha posicionado como una opción predilecta para la decoración de interiores gracias a sus moderadas exigencias y a su estética singular.
Cómo cuidar y multiplicar esta suculenta en casa
La estructura de esta presenta una formación de pequeñas rosetas compuestas por hojas rígidas, carnosas y puntiagudas. Su característica más llamativa y reconocible está en las pequeñas protuberancias blancas que la forman, haciendo ver bandas sobre el fondo verde oscuro de las hojas, haciendo que la persona observe un patrón visual que se parece a la piel de una cebra.
Para conservar la forma compacta de su roseta, la planta necesita mucha iluminación. Sin embargo, esto no significa que deba estar en un sol directo muy intenso por horas, entonces, lo ideal es ubicarla cerca de una ventana donde reciba luz indirecta. En cuanto a las condiciones ambientales, se adapta bien a la temperatura habitual de una vivienda, pero es importante protegerla de las heladas como a cualquier otra planta.
Su cuidado es similar al de otras plantas que tengas en casa, pero en esta suculenta el riego es probablemente el cuidado más importante de todos porque antes de regarla nuevamente, es necesario esperar a que el sustrato se haya secado por completo. Como pasa con muchas suculentas, el exceso de humedad provoca que las raíces se pudran y que las hojas se ablanden, entonces conviene usar un sustrato especial para cactus y suculentas, además de usar una maceta con drenaje.
Ahora, si ya tienes esta planta y quieres multiplicarla para tenerla tanto adentro como decoración como en el jardín, es un proceso bastante sencillo. La suculenta produce rosetas o hijuelos que cuando tienen un tamaño suficiente y algunas raíces, se pueden separar con cuidado para plantarlos en una maceta pequeña con sustrato y buen drenaje.