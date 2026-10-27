Planta cebra: la suculenta decorativa que conquista hogares por su fácil cuidado y reproducción

Para conservar la forma compacta de su roseta, la planta necesita mucha iluminación. Sin embargo, esto no significa que deba estar en un sol directo muy intenso por horas, entonces, lo ideal es ubicarla cerca de una ventana donde reciba luz indirecta. En cuanto a las condiciones ambientales, se adapta bien a la temperatura habitual de una vivienda, pero es importante protegerla de las heladas como a cualquier otra planta.

Sus bandas horizontales, es lo que la otorga su característico nombre.

Su cuidado es similar al de otras plantas que tengas en casa, pero en esta suculenta el riego es probablemente el cuidado más importante de todos porque antes de regarla nuevamente, es necesario esperar a que el sustrato se haya secado por completo. Como pasa con muchas suculentas, el exceso de humedad provoca que las raíces se pudran y que las hojas se ablanden, entonces conviene usar un sustrato especial para cactus y suculentas, además de usar una maceta con drenaje.

Ahora, si ya tienes esta planta y quieres multiplicarla para tenerla tanto adentro como decoración como en el jardín, es un proceso bastante sencillo. La suculenta produce rosetas o hijuelos que cuando tienen un tamaño suficiente y algunas raíces, se pueden separar con cuidado para plantarlos en una maceta pequeña con sustrato y buen drenaje.