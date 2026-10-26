La popular planta que casi todos tienen en el jardín y es sensible a los rayos solares

Aspidistra.

Si se cultiva en exteriores, lo más recomendable es colocarla en un espacio con sombra, como un patio cubierto o una zona protegida por árboles. Los rayos solares directos pueden provocar quemaduras en sus hojas, que comienzan a mostrar manchas amarillas o marrones y pierden parte de su atractivo.

En interiores, esta planta se adapta especialmente bien a habitaciones con luz indirecta y espacios poco iluminados. Aunque no necesita recibir luz solar directa para conservar su característico follaje verde, conviene evitar los lugares completamente oscuros durante períodos prolongados.

El riego es otro aspecto importante para mantener la aspidistra en buenas condiciones. Esta planta no requiere grandes cantidades de agua, por lo que es preferible comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar. La frecuencia dependerá de la temperatura, la ventilación y las características de la maceta.

Aspidistra.

Cuando las puntas de las hojas comienzan a ponerse amarillas, una de las posibles causas es el exceso de agua. La humedad acumulada puede afectar las raíces y favorecer su deterioro. Para prevenirlo, utiliza una maceta con orificios de drenaje y evita dejar agua estancada en el plato inferior.

Gracias a su capacidad de adaptación, la aspidistra necesita menos atención que otros ejemplares ornamentales. Con sombra, riego moderado y un sustrato que permita eliminar el exceso de humedad, puede conservar sus hojas verdes y decorar distintos ambientes del hogar sin exigir grandes esfuerzos.