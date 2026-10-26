El cactus es una de las pocas plantas que transforma sus hojas en espinas y nadie sabe por qué

Esta metamorfosis se trata de una prioridad vital para su naturaleza: ahorrar la mayor cantidad posible de agua y resistir la sequía. Pues las hojas verdes tradicionales tienen una superficie amplia por donde transpiran y evaporan líquidos hacia la atmósfera, pero al reemplazarlas por espinas los cactus eliminan esa fuga de humedad, trasladando la función fotosintética a sus tallos para fabricar nutrientes respirando y almacenando reservas hídricas.

De esta forma las espinas no se forman porque su especie es diferente al resto, ya que cumplen funciones determinantes para la supervivencia en el desierto, tal como:

Las espinas son hojas modificadas que ayudan a estas plantas a conservar agua, dar sombra y proteger las reservas almacenadas en sus tallos.

Frenar las corrientes de viento y crean una capa amortiguadora de aire húmedo reduciendo la evaporación superficial.

Ofrecen sombra y reflejan la luz del sol.

Un cactus puede tener miles de espinas cuya sombra amortiguan el calor.

cuya sombra amortiguan el calor. Capturan agua del ambiente o rocío para guiarlas hacia las raíces.

Actúan como una barrera defensiva contra los depredadores cuando buscan morder la pulpa para extraer agua.

Otro dato de color es que el cactus tiene beneficios extremadamente positivos en la vida y hogar porque alberga una poderosa sabiduría ancestral bajo sus espinas que representa la resistencia, el coraje y la fuerza ante la adversidad.