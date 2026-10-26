El Metrotranvía llegó a la Estación Benegas, en Godoy Cruz, y avanza con la ampliación del servicio hacia Luján de Cuyo. Así lo anunció el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, a través de sus redes sociales.
El Metrotranvía llegó a la Estación Benegas y avanza hacia Luján de Cuyo
El ministro Natalio Mema mostró los avances de la ampliación en Godoy Cruz. La nueva traza tiene 5 kilómetros de doble vía y 6 estaciones
El funcionario destacó que la extensión es resultado de 3 años de trabajo y comprende 5 kilómetros de doble vía y seis estaciones, con el objetivo de fortalecer la conectividad del área metropolitana.
La llegada a Benegas representa un avance importante en la ampliación del sistema. Según informó Mema, actualmente se realizan pruebas técnicas para verificar el funcionamiento de la nueva infraestructura y avanzar con la habilitación del servicio para pasajeros.
Cuándo llegará el Metrotranvía a Luján de Cuyo
El proyecto contempla completar la extensión hacia Luján de Cuyo durante el segundo semestre de 2027. La obra permitirá ampliar la conexión del transporte público entre distintos departamentos del Gran Mendoza.
La ampliación forma parte de las etapas III y IV del Metrotranvía, que también incluyen la extensión hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Las Heras.
En las últimas semanas, el Gobierno provincial había anunciado el inicio de las pruebas técnicas del tramo hasta el Parque Benegas, en Godoy Cruz, con la expectativa de habilitarlo para pasajeros durante noviembre.
La obra busca integrar nuevos sectores al sistema de transporte metropolitano y mejorar las alternativas de movilidad para los usuarios.
“Más conectividad, mejor transporte público y una red metropolitana cada vez más integrada”, destacó Natalio Mema al presentar los avances del Metrotranvía.
En pocas palabras
- Metrotranvía: llegó a Estación Benegas y avanza con obras hacia Luján de Cuyo.
- Ampliación: comprende 5 kilómetros de doble vía y seis estaciones, con pruebas técnicas en curso.
- Habilitación: se espera completar la extensión a Luján de Cuyo durante el segundo semestre de 2027.