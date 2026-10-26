El Metrotranvía llegó a la Estación Benegas y avanza hacia Luján de Cuyo

La llegada del Metrotranvía a la estación Benegas representa un avance importante en la ampliación del sistema. Foto: Gobierno de Mendoza

Cuándo llegará el Metrotranvía a Luján de Cuyo

El proyecto contempla completar la extensión hacia Luján de Cuyo durante el segundo semestre de 2027. La obra permitirá ampliar la conexión del transporte público entre distintos departamentos del Gran Mendoza.

La ampliación forma parte de las etapas III y IV del Metrotranvía, que también incluyen la extensión hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Las Heras.

En las últimas semanas, el Gobierno provincial había anunciado el inicio de las pruebas técnicas del tramo hasta el Parque Benegas, en Godoy Cruz, con la expectativa de habilitarlo para pasajeros durante noviembre.

El proyecto del Metrotranvía contempla la extensión hacia Luján de Cuyo durante el segundo semestre de 2027. Foto: Gobierno de Mendoza

La obra busca integrar nuevos sectores al sistema de transporte metropolitano y mejorar las alternativas de movilidad para los usuarios.

“Más conectividad, mejor transporte público y una red metropolitana cada vez más integrada”, destacó Natalio Mema al presentar los avances del Metrotranvía.