La Sociedad Provincial de Transporte (STM) anuncióla interrupción del servicio del metrotranvía este martes por la noche por trabajos de adaptación eléctrica vinculados con la ampliación de la Etapa III, que extenderá el recorrido hasta Luján de Cuyo.
La STM anunció el corte del servicio del Metrotranvía este martes
La interrupción tiene que ver con las obras de ampliación del Metrotranvía. Los horarios
La medida es necesaria para conectar la infraestructura eléctrica de la traza actual con la nueva extensión. Según informó la STM, está previsto que el servicio se reanude con normalidad este miércoles 21 de octubre desde las 5.15.
Los últimos servicios de este martes
Los últimos recorridos del Metrotranvía antes de la interrupción salieron a las 20.40 desde la estación Gutiérrez y las 21.30 desde Avellaneda.
La suspensión es temporal y responde a las tareas técnicas necesarias para integrar los nuevos tramos a la red en funcionamiento.
La ampliación hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto
Las obras de ampliación del Metrotranvía comprenden las etapas III, hacia Luján de Cuyo, y IV, hacia el aeropuerto El Plumerillo. El tramo que conecta con Parque Benegas registra un avance del 87% y tiene prevista su puesta en funcionamiento comercial entre noviembre y diciembre de 2026, según el cronograma informado.
La extensión requiere adaptar la infraestructura ferroviaria y eléctrica para integrar los nuevos recorridos al servicio actual. En paralelo, avanzan las gestiones para extender la traza hasta el aeropuerto, una obra que contempla la adecuación de pasos a nivel en Las Heras.
En pocas palabras
- Corte del servicio: El metrotranvía suspende su servicio este martes por la noche.
- Motivo técnico: La interrupción se debe a trabajos de adaptación eléctrica para la ampliación de la Etapa III.
- Reanudación del servicio: El funcionamiento normal se retoma este miércoles 21 de octubre a las 5.15.