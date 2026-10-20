La STM anunció el corte del servicio del Metrotranvía este martes

La suspensión es temporal y responde a las tareas técnicas necesarias para integrar los nuevos tramos a la red en funcionamiento.

La ampliación hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto

Las obras de ampliación del Metrotranvía comprenden las etapas III, hacia Luján de Cuyo, y IV, hacia el aeropuerto El Plumerillo. El tramo que conecta con Parque Benegas registra un avance del 87% y tiene prevista su puesta en funcionamiento comercial entre noviembre y diciembre de 2026, según el cronograma informado.

La extensión requiere adaptar la infraestructura ferroviaria y eléctrica para integrar los nuevos recorridos al servicio actual. En paralelo, avanzan las gestiones para extender la traza hasta el aeropuerto, una obra que contempla la adecuación de pasos a nivel en Las Heras.