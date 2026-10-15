Milei autorizó el uso gratuito de vías para que el Metrotranvía avance hacia el aeropuerto

Como contrapartida de la cesión sin cargo, la provincia asume en forma exclusiva la custodia, conservación y mantenimiento de la infraestructura cedida, liberando de costos al Estado nacional.

Condiciones y seguridad para el uso de las vías por el Metrotranvía

Para garantizar la convivencia segura entre las duplas urbanas y los trenes de carga de la Línea San Martín, el acuerdo fija pautas técnicas estrictas:

Prioridad ferroviaria: en la Estación Espejo, donde se cruzan las vías del Metrotranvía con el ramal SM28, se estableció que el tren de cargas mantendrá la prioridad absoluta de paso.

con el ramal SM28, se estableció que el tren de cargas mantendrá la prioridad absoluta de paso. Sistema ATS de detención automática: como medida de seguridad operacional, Mendoza implementará un sistema tipo ATS (Automatic Train Stop) que desenergizará automáticamente la catenaria del Metrotranvía si se detecta un tren de carga en aproximación y la dupla tranviaria viola la señal de detención, impidiendo su ingreso al cruce.

si se detecta un en aproximación y la dupla tranviaria viola la señal de detención, impidiendo su ingreso al cruce. Obras e infraestructura complementaria: Mendoza construirá a su costo un nuevo campamento de vías en la Estación Espejo para uso exclusivo de Belgrano Cargas.

El estado de la obra: 75% de avance al Aeropuerto

El sistema del Metrotranvía moviliza actualmente a más de 400.000 pasajeros mensuales en el Gran Mendoza. A mediados de septiembre, la obra de extensión de la Etapa IV hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo registra un 75% de avance físico, con previsión de finalización para el primer trimestre de 2027.

Este tramo suma unos 6 kilómetros desde el parador Avellaneda e incluye 9.800 metros de vías montadas y 9 paradores (Newbery, Espejo, Güemes, Pueyrredón y Panquehua, entre otros).

La traza ingresará al predio aeroportuario desde el norte cruzando la Ruta 40, ubicando la terminal a pocos metros del estacionamiento principal.

El servicio ofrecerá trayectos directos desde la Estación Mendoza con frecuencias cada 30 minutos y refuerzos coordinados con la programación de vuelos. En paralelo, la Etapa III hacia Luján de Cuyo presenta un avance superior al 80% en sus 13 kilómetros de recorrido.

Si bien no está confirmado oficialmente, se espera una inauguración parcial en los próximos meses.

Respaldo financiero para el Metrotranvía

Como antecedente en materia de financiamiento, el proyecto de ley del Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo nacional contempla en sus planillas anexas una facultad para otorgar una garantía soberana por hasta 100 millones de euros.

Este respaldo financiero busca facilitar a Mendoza el acceso a crédito internacional en condiciones ventajosas para sostener el plan de obras del Metrotranvía.