El Presupuesto de Milei autoriza a Mendoza a endeudarse por 100 millones de euros para el Metrotranvía

Foto: archivo

Coparticipación y obras viales: la letra chica de los fondos para Mendoza

Más allá de la garantía para Metrotranvía, la pauta presupuestaria contempla asignaciones automáticas y la consecución de obras nacionales dentro del territorio provincial.

La proyección es que Mendoza perciba en 2027 un total de $4.091.293 millones en concepto de recursos nacionales y compensaciones del Consenso Fiscal. El componente central lo constituye la Coparticipación Federal, estimada en $3.763.099 millones.

Por otra parte, las partidas directas para proyectos viales superan los $30.000 millones. Entre las de mayor peso presupuestario se destacan viejas obras como la Doble Vía a San Juan, la reconstrucción de puentes de la Ruta 40, el tramo Tunuyán- Luján de Cuyo y otras tantas en la Ruta 7.

Autopista RN 40 Mendoza - San Juan (tramo Mendoza - RP 34): $18.636 millones.

(tramo Mendoza - RP 34): $18.636 millones. Ruta Nacional N° 40

Reconstrucción de puentes y defensas hidráulicas en los arroyos Los Pozos, Chañares Norte y Chañares Sur ($1.506 millones)

Obras en el tramo Tunuyán - Luján de Cuyo ($315 millones)

Paso Internacional Cristo Redentor (Ruta 7)

Obras en el Túnel Caracoles y galerías de interconexión ($119 millones)

Repavimentación del tramo Aguas de Pizarro - Potrerillos ($113 millones)

Variante Palmira - Luján de Cuyo ($37 millones)

Foto: gentileza Osvaldo Valle

El presupuesto de la UNCuyo: suba por inflación

El proyecto de Presupuesto 2027 asigna a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) créditos presupuestarios por un total de $228.445 millones (abarcando las áreas de Educación, Salud y Ciencia y Tecnología); aproximadamente un 32,9% más del afectado a este año.

La distribución de los fondos para la universidad mendocina contempla:

Educación y Cultura: $225.907 millones.

Salud: $2.320 millones destinados al apoyo asistencial y hospitalario universitario.

Ciencia, Tecnología e Innovación: $218 millones.

La letra chica de los sueldos y el funcionamiento universitario

La distribución interna de las partidas proyectadas contempla:

Masa salarial docente y autoridades: $145.122 millones para la asistencia financiera de sueldos docentes y autoridades superiores.

Masa salarial no docente: $66.058 millones para el personal de apoyo y gestión.

Gastos de funcionamiento operativos: $14.727 millones para garantizar la operatividad diaria de las facultades e institutos.

Hospital Universitario: $2.320 millones para la atención sanitaria y docencia hospitalaria.

Infraestructura y equipamiento edilicio: $248 millones, distribuidos en obras de ampliación y refacción ($114 millones), nuevas construcciones ($114 millones) y mantenimiento menor ($21 millones).

Foto: UNCuyo

Programas para escuelas primarias, secundarias y técnicas

Además del presupuesto universitario, la planilla de la Secretaría de Educación nacional asigna recursos específicos para el sistema educativo de Mendoza y de nivel técnico:

Educación Técnico Profesional: $801 millones en el marco del Fondo de la Ley 26.058 para la mejora e innovación de las escuelas técnicas mendocinas.

Plan Nacional de Alfabetización y Jornada Extendida: partidas destinadas a capacitación docente, provisión de libros y fortalecimiento de la alfabetización inicial en los establecimientos locales.

y Jornada Extendida: partidas destinadas a capacitación docente, provisión de libros y fortalecimiento de la alfabetización inicial en los establecimientos locales. Becas Progresar e inclusión educativa: continuidad de la gestión de becas universitarias y secundarias, sumado al financiamiento para la asistencia en comedores escolares y el programa de vouchers educativos.

Pasivos mineros en Sierra Pintada y fondos para el INV

El Presupuesto 2027 también incluye partidas destinadas a organismos nacionales radicados en Mendoza, como el complejo minero Sierra Pintada en San Rafael o el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Para el Complejo Minero Fabril San Rafael, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contempla $1.078 millones para el tratamiento de efluentes, residuos sólidos, aguas de canteras y pasivos en disposición transitoria derivados de la antigua actividad de extracción de uranio; y otros $386 millones para obras de infraestructura

Adicionalmente, el proyecto prevé $157 millones para la adecuación ambiental edilicia y la construcción de laboratorios en la Regional Cuyo de la CNEA.

Para el INV, se prevé una partida presupuestaria de $10 millones destinada a obras de infraestructura y conservación de su sede.

El INV cuenta además con asignaciones específicas para su programa de Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola y la actualización técnico-operativa de sus tareas de fiscalización en la provincia.