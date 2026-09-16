El proyecto de ley del Presupuesto 2027 que presentó Javier Milei incluye partidas para Mendoza, obras viales y de infraestructura, asignaciones para la UNCuyo y el respaldo de Nación para que la Provincia pida un préstamo internacional de 100 millones de euros.
El Presupuesto de Milei autoriza a Mendoza a endeudarse por 100 millones de euros para el Metrotranvía
El proyecto de Presupuesto 2027 incluye una autorización de Nación para otorgar una garantía para un préstamo destinado a la obra del Metrotranvía
Se trata de un aval clave que figura en la planilla anexa del borrador enviado al Congreso. De aprobarse el texto, el Poder Ejecutivo quedará facultado para otorgar una garantía soberana por un máximo de 100 millones de euros, con un plazo mínimo de amortización de 3 años, para respaldar el financiamiento externo de la ampliación del Metrotranvía.
La herramienta no implica un desembolso directo de fondos. Es una fianza, un respaldo, un aval que le permitiría a Mendoza, en su caso, poder acceder a un crédito internacional en mejores condiciones.
Coparticipación y obras viales: la letra chica de los fondos para Mendoza
Más allá de la garantía para Metrotranvía, la pauta presupuestaria contempla asignaciones automáticas y la consecución de obras nacionales dentro del territorio provincial.
La proyección es que Mendoza perciba en 2027 un total de $4.091.293 millones en concepto de recursos nacionales y compensaciones del Consenso Fiscal. El componente central lo constituye la Coparticipación Federal, estimada en $3.763.099 millones.
Por otra parte, las partidas directas para proyectos viales superan los $30.000 millones. Entre las de mayor peso presupuestario se destacan viejas obras como la Doble Vía a San Juan, la reconstrucción de puentes de la Ruta 40, el tramo Tunuyán- Luján de Cuyo y otras tantas en la Ruta 7.
- Autopista RN 40 Mendoza - San Juan (tramo Mendoza - RP 34): $18.636 millones.
- Ruta Nacional N° 40
- Reconstrucción de puentes y defensas hidráulicas en los arroyos Los Pozos, Chañares Norte y Chañares Sur ($1.506 millones)
- Obras en el tramo Tunuyán - Luján de Cuyo ($315 millones)
- Paso Internacional Cristo Redentor (Ruta 7)
- Obras en el Túnel Caracoles y galerías de interconexión ($119 millones)
- Repavimentación del tramo Aguas de Pizarro - Potrerillos ($113 millones)
- Variante Palmira - Luján de Cuyo ($37 millones)
El presupuesto de la UNCuyo: suba por inflación
El proyecto de Presupuesto 2027 asigna a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) créditos presupuestarios por un total de $228.445 millones (abarcando las áreas de Educación, Salud y Ciencia y Tecnología); aproximadamente un 32,9% más del afectado a este año.
La distribución de los fondos para la universidad mendocina contempla:
- Educación y Cultura: $225.907 millones.
- Salud: $2.320 millones destinados al apoyo asistencial y hospitalario universitario.
- Ciencia, Tecnología e Innovación: $218 millones.
La letra chica de los sueldos y el funcionamiento universitario
La distribución interna de las partidas proyectadas contempla:
- Masa salarial docente y autoridades: $145.122 millones para la asistencia financiera de sueldos docentes y autoridades superiores.
- Masa salarial no docente: $66.058 millones para el personal de apoyo y gestión.
- Gastos de funcionamiento operativos: $14.727 millones para garantizar la operatividad diaria de las facultades e institutos.
- Hospital Universitario: $2.320 millones para la atención sanitaria y docencia hospitalaria.
- Infraestructura y equipamiento edilicio: $248 millones, distribuidos en obras de ampliación y refacción ($114 millones), nuevas construcciones ($114 millones) y mantenimiento menor ($21 millones).
Programas para escuelas primarias, secundarias y técnicas
Además del presupuesto universitario, la planilla de la Secretaría de Educación nacional asigna recursos específicos para el sistema educativo de Mendoza y de nivel técnico:
- Educación Técnico Profesional: $801 millones en el marco del Fondo de la Ley 26.058 para la mejora e innovación de las escuelas técnicas mendocinas.
- Plan Nacional de Alfabetización y Jornada Extendida: partidas destinadas a capacitación docente, provisión de libros y fortalecimiento de la alfabetización inicial en los establecimientos locales.
- Becas Progresar e inclusión educativa: continuidad de la gestión de becas universitarias y secundarias, sumado al financiamiento para la asistencia en comedores escolares y el programa de vouchers educativos.
Pasivos mineros en Sierra Pintada y fondos para el INV
El Presupuesto 2027 también incluye partidas destinadas a organismos nacionales radicados en Mendoza, como el complejo minero Sierra Pintada en San Rafael o el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Para el Complejo Minero Fabril San Rafael, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contempla $1.078 millones para el tratamiento de efluentes, residuos sólidos, aguas de canteras y pasivos en disposición transitoria derivados de la antigua actividad de extracción de uranio; y otros $386 millones para obras de infraestructura
Adicionalmente, el proyecto prevé $157 millones para la adecuación ambiental edilicia y la construcción de laboratorios en la Regional Cuyo de la CNEA.
Para el INV, se prevé una partida presupuestaria de $10 millones destinada a obras de infraestructura y conservación de su sede.
El INV cuenta además con asignaciones específicas para su programa de Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola y la actualización técnico-operativa de sus tareas de fiscalización en la provincia.
En pocas palabras
- Metrotranvía: el Presupuesto 2027 autoriza a Mendoza un préstamo de 100 millones de euros con garantía nacional.
- Obras y Educación: se incluyen fondos para obras viales, la UNCuyo y programas educativos.
- Fondos Provinciales: el proyecto prevé financiamiento para el INV y el tratamiento de pasivos mineros en Sierra Pintada.