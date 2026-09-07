La rectora Adriana García impulsó el presupuesto universitario 2027

Adriana García encabezó los debates de FoReVi sobre el rol de las mujeres en la gestión universitaria y la defensa del financiamiento educativo.

Estrategia ante el Congreso y respaldo gremial

El documento acordado se presentará en los próximos días ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) de la Nación. Como parte de la estrategia política para asegurar los recursos, el plenario decidió organizar una reunión pública con diputados y senadores nacionales, para exponerles en detalle las planillas de gastos antes de que el Congreso comience el debate sobre la Ley de Presupuesto final.

Durante las jornadas de trabajo en el Sur, también se dio espacio a los representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales y de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes expusieron la difícil situación que atraviesan los trabajadores y estudiantes por el incumplimiento de la normativa vigente y repasaron el estado de las acciones judiciales presentadas ante la Justicia.

Adriana García encabezó los debates sobre el rol de las mujeres en la gestión universitaria y la defensa del financiamiento educativo.

Debate sobre igualdad de género

En paralelo al plenario general, Adriana García participó activamente de los encuentros del Foro de Rectoras y Vicerrectoras (FoReVi). Allí encabezó el conversatorio "Legados que inspiran y desafíos que convocan: democracia y universidad pública a 50 años del golpe cívico-militar", un espacio donde se analizaron los avances en participación política de las mujeres dentro del sistema universitario y se fijaron prioridades conjuntas para hacer frente a la crisis del sector.