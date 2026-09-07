La rectora Adriana García impulsó el presupuesto universitario 2027

En una de sus primeras intervenciones de peso a nivel nacional, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Adriana García, tuvo un rol central durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) como anfitriona.
Presencia mendocina y reclamo por más fondos
La máxima autoridad de la universidad mendocina sumó la postura de la UNCuyo al acuerdo alcanzado por las instituciones de todo el país. En un contexto marcado por la falta de dinero, el deterioro de los sueldos y el reclamo por la falta de aplicación de la ley de financiamiento, el plenario aprobó un proyecto de presupuesto para el año 2027 por un total de $11 billones.
Según explicaron los representantes del CIN, este pedido responde a un criterio estricto de suficiencia. Significa que se calculó el monto exacto que las universidades públicas necesitan para garantizar su funcionamiento básico: pagar salarios dignos a docentes y no docentes, cubrir las tarifas y servicios cotidianos, y mantener las inversiones en infraestructura, equipamiento de laboratorios y becas de investigación.
Estrategia ante el Congreso y respaldo gremial
El documento acordado se presentará en los próximos días ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) de la Nación. Como parte de la estrategia política para asegurar los recursos, el plenario decidió organizar una reunión pública con diputados y senadores nacionales, para exponerles en detalle las planillas de gastos antes de que el Congreso comience el debate sobre la Ley de Presupuesto final.
Durante las jornadas de trabajo en el Sur, también se dio espacio a los representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales y de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes expusieron la difícil situación que atraviesan los trabajadores y estudiantes por el incumplimiento de la normativa vigente y repasaron el estado de las acciones judiciales presentadas ante la Justicia.
Debate sobre igualdad de género
En paralelo al plenario general, Adriana García participó activamente de los encuentros del Foro de Rectoras y Vicerrectoras (FoReVi). Allí encabezó el conversatorio "Legados que inspiran y desafíos que convocan: democracia y universidad pública a 50 años del golpe cívico-militar", un espacio donde se analizaron los avances en participación política de las mujeres dentro del sistema universitario y se fijaron prioridades conjuntas para hacer frente a la crisis del sector.
En pocas palabras
- UNCUYO y CIN: la rectora Adriana García impulsó el pedido de presupuesto universitario de 11 billones de pesos para 2027 en Bariloche.
- Financiamiento clave: el acuerdo busca garantizar salarios dignos, funcionamiento básico e inversiones en infraestructura universitaria.
- Estrategia parlamentaria: el CIN presentará el proyecto ante la Nación y se reunirá con legisladores para debatir el presupuesto.