Docentes universitarios anunciaron paro para este miércoles tras fracasar la paritaria

Reclamos centrados en la paritaria universitaria

La demanda central de las federaciones docentes se apoya en el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones del sector detallan que la brecha entre los salarios actuales y los montos contemplados por la norma alcanza el 30%. Cagnasi explicó que la ley toma como punto de referencia el mes de diciembre de 2023 para actualizar los haberes de docentes y no docentes, así como el monto de las becas estudiantiles.

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que el aumento del 3% representa un porcentaje mínimo frente a la recomposición pendiente argumentando que la Corte Suprema dejó firme la medida cautelar referida a los artículos quinto y sexto de la legislación. Según la postura gremial, este pronunciamiento impone la responsabilidad de avanzar en el esquema de actualización salarial.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (CONADU Histórica) coincidió en evaluar negativamente la propuesta de la mesa de negociación. La secretaria general de la entidad, Francisca Staiti, ratificó que el encuentro fracasó al no atender las exigencias planteadas por los trabajadores docentes. Staiti detalló que el porcentaje ofrecido resulta distante del 31,2% que se reclama acumulado al mes de julio a partir de las decisiones de la Justicia federal.

Exigencias de compensación para los docentes universitarios

La conducción de CONADU Histórica remarcó la importancia de recuperar el poder adquisitivo perdido durante el ciclo lectivo y exigió la aplicación de mecanismos mensuales de ajuste. La dirigencia enfatizó que la oferta oficial no contempló esquemas de compensación ante el avance de la inflación en los meses previos, lo que profundizó el descontento de toda la comunidad académica.

Tras la finalización de la audiencia, las entidades sindicales resolvieron avanzar con la paralización de actividades por 24 horas. De este modo, la Federación CONADU Histórica ratificó la medida programada para este miércoles en el marco de las discusiones por la paritaria universitaria. Las distintas agrupaciones coordinaron acciones para visibilizar la situación en las diversas facultades del país.

Plenario de la paritaria universitaria en Bariloche

La evolución del plan de acción docente será sometida a evaluación sindical durante el plenario del Consejo Universitario Nacional. Las delegaciones gremiales prevén congregarse este jueves 3 de septiembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche durante el desarrollo del Frente Gremial Universitario. En esa instancia, las representaciones de los docentes universitarios debatirán la instrumentación de posibles paros y protestas adicionales para las próximas semanas en reclamo de presupuesto.