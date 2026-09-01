ATE anunció un paro durante 48 horas en los aeropuertos del país y advierten por demoras y cancelaciones en Mendoza

Una medida de fuerza de ATE amenaza el normal funcionamiento del aeropuerto de Mendoza para este jueves y viernes.

Por su parte, y en su cuenta de la red social X, Rodolfo Aguiar -titular de ATE- advirtió que “si se producen demoras no es por culpa de los trabajadores. Comunicamos la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas”.

Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados, y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Si no se abre una instancia de diálogo responsable y real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”, añadió.

La disputa se originó por un incumplimiento del gobierno, según afirmaron desde ATE, ya que no se abonaron los adicionales previstos en las paritarias y además las negociaciones siguen estancadas; además, el sindicato denunció el deterioro de las condicipnes laborales y el desfinanciamiento en distintas áreas.

En ese sentido, el sindicato remarcó que los trabajadores de ATE perdieron cerca del 40% del poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió el gobierno, mientra que la situación de los empleados de ANAC es similar.