ATE anunció un paro durante 48 horas en los aeropuertos del país y advierten por demoras y cancelaciones en Mendoza

Casi una treintena de aeropuertos de todo el país podrían verse afectados por un paro impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que incluye a empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y que está programada para este jueves y viernes.
La medida se llevará a cabo de 9 a 12 y de 18 a 21, y en esas franjas solemente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitaros, traslados de órganos y oficiales.
Entre las estaciones aéreas involucradas aparecen el aeropuerto Internacional de Ezeiza, como así también Aeroparque, por lo que se van a registrar demoras o cancelaciones en los vuelos programados durante esas 48 horas, con un impacto directo en las provincias, como son los arribos a El Plumerrillo.
Por su parte, y en su cuenta de la red social X, Rodolfo Aguiar -titular de ATE- advirtió que “si se producen demoras no es por culpa de los trabajadores. Comunicamos la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas”.
Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados, y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Si no se abre una instancia de diálogo responsable y real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”, añadió.
La disputa se originó por un incumplimiento del gobierno, según afirmaron desde ATE, ya que no se abonaron los adicionales previstos en las paritarias y además las negociaciones siguen estancadas; además, el sindicato denunció el deterioro de las condicipnes laborales y el desfinanciamiento en distintas áreas.
En ese sentido, el sindicato remarcó que los trabajadores de ATE perdieron cerca del 40% del poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió el gobierno, mientra que la situación de los empleados de ANAC es similar.
En pocas palabras
- ATE anunció un paro: Se realizará un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país afectando vuelos.
- Reclamo salarial: La medida es en reclamo de mejoras salariales y por el deterioro del poder adquisitivo.
- Impacto en Mendoza: Se advierte por demoras y cancelaciones en vuelos, incluyendo los arribos a El Plumerillo.