Nación oficializó un aumento salarial para empleados públicos y fuerzas de seguridad

El entendimiento incluye la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia y el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000 por única vez, que se liquidará con los sueldos del último mes del año. Mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta oficial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó y anticipó posibles medidas de fuerza.

Subas en las Fuerzas Armadas y de seguridad

La adecuación de haberes para las Fuerzas Armadas y el personal de seguridad federal quedó asentada mediante el decreto 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. Para el personal militar, el reajuste contempla una suba inicial del 6,9% desde el 1° de septiembre, alcanzando todas las jerarquías y suplementos.

En el caso de los efectivos, la norma alcanza a la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. El ajuste modifica el haber mensual, complementos específicos por área, servicios adicionales y compensaciones por recargo de servicio. Además, en Gendarmería y Prefectura se actualizaron los coeficientes del Suplemento Zona para 16.500 efectivos.

El reajuste contempla una suba inicial del 6,9% desde el 1° de septiembre para los salarios de las fuerzas de seguridad.

Ajuste en regímenes especiales y adicionales

Las resoluciones abarcaron también a sectores con escalafones especiales dentro de la órbita nacional. Para los docentes de la Administración Central, el valor de la hora cátedra pasará de $8.982 en septiembre a $9.429 en diciembre. Se fijaron de igual modo las escalas de cargos directivos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica.

Por su parte, el adicional remuneratorio para el personal militar con funciones en la Antártida ascenderá a 1,5 millones de pesos en septiembre, incrementándose gradualmente hasta 1,6 millones de pesos hacia el cierre del año. Los cuadros de haberes para la Curia Castrense y los residentes nacionales de salud también quedaron alcanzados por la actualización establecida en los anexos oficiales.