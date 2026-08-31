Pese a la baja diaria, el dólar oficial despidió agosto 1% arriba

El dólar en Banco Nación registró una baja de $5 al cerrar a $1.530. Sin embargo, con el blue estable, todas las cotizaciones despidieron agosto arriba de los $1.500 y para el minorista con una suba acumulada de 1% mensual.
La divisa formal había empezado el octavo mes del año vendiéndose a $1.515. Y pese a algunas fluctuaciones llegó a tocar los $1.535 antes de concluir agosto en $1.530, con las pizarras de algunos bancos incluso más arriba.
En el caso del dólar blue, que había llegado a tocar un récord de $1.565, también sobre el final perdió fuerza. Y en la última rueda del mes siguió en $1.555, a un nivel inferior al de fines de julio (zona de los $1.560/$1.565).
Por su parte, el dólar tarjeta también acusó una leve baja este lunes 31 de agosto. Aún así se mantuvo arriba de los $2.001, con el recargo impositivo de 30% incluido.
Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del BCRA
El mayorista, donde opera el comercio exterior y regulado por el Banco Central (BCRA), escaló progresivamente. Y así llegó consolidado encima de los $1.510 pese a un leve retroceso en la última rueda ($1.508).
Para los analistas de la city los balances del BCRA son claros: agosto fue el mes en el que menos divisas compró en lo que va de 2026, en un contexto estacional de menor liquidación del agro y mayor dinamismo en las importaciones autorizadas.
En tanto, los tipos paralelos financieros que también habían iniciado el mes en alza, retrocedieron al final.
El dólar MEP (Bolsa) había iniciado apenas arriba de los $1.500 y si bien tocó los $1.547 volvió a retroceder hasta $1.534,90, casi a la par del minorista y como techo contenido.
Al mismo tiempo, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mostró una marcada trayectoria alcista durante agosto. Había iniciado el mes en los $1.576,04 y progresó hasta una última rueda en la que rozó los $1.600, un 2% de suba mensual.
En pocas palabras
- Dólar oficial: despidió agosto con una suba del 1% mensual, cerrando a $1.530 en Banco Nación.
- Dólar blue: se mostró estable en $1.555, por debajo de los valores de fines de julio.
- BCRA y agosto: fue el mes con menores compras de divisas, a pesar del dinamismo en importaciones autorizadas.