Pese a la baja diaria, el dólar oficial despidió agosto 1% arriba

Por su parte, el dólar tarjeta también acusó una leve baja este lunes 31 de agosto. Aún así se mantuvo arriba de los $2.001, con el recargo impositivo de 30% incluido.

Con la caída de liquidación de divisas y un dólar mayorista en alza, agosto fue el mes en que menos compró divisas el Banco Central.

Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del BCRA

El mayorista, donde opera el comercio exterior y regulado por el Banco Central (BCRA), escaló progresivamente. Y así llegó consolidado encima de los $1.510 pese a un leve retroceso en la última rueda ($1.508).

Para los analistas de la city los balances del BCRA son claros: agosto fue el mes en el que menos divisas compró en lo que va de 2026, en un contexto estacional de menor liquidación del agro y mayor dinamismo en las importaciones autorizadas.

En tanto, los tipos paralelos financieros que también habían iniciado el mes en alza, retrocedieron al final.

El dólar MEP (Bolsa) había iniciado apenas arriba de los $1.500 y si bien tocó los $1.547 volvió a retroceder hasta $1.534,90, casi a la par del minorista y como techo contenido.

Al mismo tiempo, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mostró una marcada trayectoria alcista durante agosto. Había iniciado el mes en los $1.576,04 y progresó hasta una última rueda en la que rozó los $1.600, un 2% de suba mensual.