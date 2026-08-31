Nuevo Nokia 1100: cuál es su precio y cómo activar la función para cargar a otros celulares

Para activar este sistema de alimentación externa, el equipo dispone de un botón físico dedicado en el lateral derecho. Al conectarlo mediante un cable USB-C a otro teléfono inteligente o dispositivo móvil, el Nokia actúa como una fuente de energía portátil (power bank), entregando hasta 10 vatios de potencia para auxiliar la batería de otros smartphones en situaciones de emergencia.

De esta manera, la firma logra fusionar la durabilidad extrema propia de la telefonía tradicional con una herramienta útil y adaptada a las exigencias de la tecnología actual.

Cuál es el precio del nuevo Nokia y qué otras funciones incluye

En lo que respecta a sus especificaciones técnicas generales, el modelo cuenta con una pantalla compacta de 2,4 pulgadas, procesador Unisoc SC6531E, entrada de auriculares de 3,5 mm y radio FM integrada que no requiere la conexión de una antena externa. Además, su linterna LED ofrece un brillo cuatro veces superior al de las generaciones pasadas.

En el apartado económico, el precio es otro de sus puntos más competitivos: el dispositivo se lanzó con un valor de salida estimado de 32 dólares (alrededor de 30 euros en el mercado europeo).

Si bien el fabricante ya realizó la presentación oficial a nivel global, aún se aguarda la confirmación de la fecha de arribo y el costo final que tendrá en los comercios argetninos.