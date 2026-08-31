Nuevo Nokia 1100: cuál es su precio y cómo activar la función para cargar a otros celulares

La compañía HMD Global sorprendió al presentar el nuevo Nokia 300 Charge, un celular que rinde homenaje directo al legendario Nokia 1100, aquel modelo que a principios de los años 2000 conquistó al mundo por su resistencia y otros detalles.
Sin embargo, este renovado celular no se queda solo en el recuerdo visual de los botones físicos o la infaltable linterna. Su principal atractivo radica en una solución funcional pensada para resolver uno de los problemas más comunes de los usuarios actuales: la falta de batería.
Cómo funciona la innovadora carga inversa en este celular
El secreto de este dispositivo se encuentra en su batería extraíble de 3.700 mAh, un módulo de capacidad inédita para un celular de sus dimensiones. Esta autonomía no solo le permite permanecer encendido por más de 40 días en modo de espera, sino que además habilita la función de carga inversa.
Para activar este sistema de alimentación externa, el equipo dispone de un botón físico dedicado en el lateral derecho. Al conectarlo mediante un cable USB-C a otro teléfono inteligente o dispositivo móvil, el Nokia actúa como una fuente de energía portátil (power bank), entregando hasta 10 vatios de potencia para auxiliar la batería de otros smartphones en situaciones de emergencia.
De esta manera, la firma logra fusionar la durabilidad extrema propia de la telefonía tradicional con una herramienta útil y adaptada a las exigencias de la tecnología actual.
Cuál es el precio del nuevo Nokia y qué otras funciones incluye
En lo que respecta a sus especificaciones técnicas generales, el modelo cuenta con una pantalla compacta de 2,4 pulgadas, procesador Unisoc SC6531E, entrada de auriculares de 3,5 mm y radio FM integrada que no requiere la conexión de una antena externa. Además, su linterna LED ofrece un brillo cuatro veces superior al de las generaciones pasadas.
En el apartado económico, el precio es otro de sus puntos más competitivos: el dispositivo se lanzó con un valor de salida estimado de 32 dólares (alrededor de 30 euros en el mercado europeo).
Si bien el fabricante ya realizó la presentación oficial a nivel global, aún se aguarda la confirmación de la fecha de arribo y el costo final que tendrá en los comercios argetninos.
En pocas palabras
- Nokia 300 Charge: lanzan un moderno celular que homenajea al legendario Nokia 1100, destacando su batería extraíble de 3.700 mAh.
- Función Power Bank: el dispositivo permite cargar a otros celulares mediante un botón físico dedicado y conexión USB-C, actuando como una fuente de energía portátil.
- Precio Competitivo: el nuevo modelo se lanzó con un precio estimado de 32 dólares, combinando durabilidad con tecnología actual.